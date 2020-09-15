Яремчука вернули в состав "Гента" после увольнения тренера

Михаил Морозов Футбол 10:25, 15.09.2020 Обновлено: 10:44, 15.09.2020

Украинца Романа Яремчука включили в заявку "Гента" на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Рапида" после увольнения наставника команды Ласло Болони.

Напомним, что между нашим соотечественником и румынским специалистом произошел конфликт, когда украинский нападающий раскритиковал игру "Гента" под руководством тренера, а тот посоветовал ему искать новый клуб. Казалось, что им удалось уладить эту ситуацию, однако Яремчук не попал в заявку команды на недавний матч чемпионата Бельгии против "Эйпена", а его команда проиграла. Это и стало последней каплей для руководителей, которые уволили Болони из-за неудовлетворительных результатов.

Список футболистов, которые могут принять участие в матче против "Рапида" появился на официальной странице "Гента" в Twitter. Кроме Яремчука, в него попали еще два украинца: защитник Игорь Пластун и полузащитник Роман Безус.

Заявка "Гента" на матч с "Рапидом"
Twitter "Гента"

Поединок между бельгийским и австрийским клубами состоится во вторник, 15 сентября, и начнется в 21:30 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, партнер Яремчука по "Генту" признался, что в команде были шокированы словами нашего соотечественника.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

Фокин – о заявлениях по Донбассу: 25 лет был на пенсии и воспринимаю мир немного иначе

У Ермака нашли связи с бизнесменом из окружения Путина

СМИ сообщили о коме Кернеса, в горсовете сделали заявление

Это бомба: на Банковой хотят замять коррупционный скандал с депутатом

Зеленский поставил задачу привезти Олимпиаду в Украину, – Гутцайт