Японский футболист забил автогол спиной с 27 метров. Видео

Максим Иншаков Футбол 16:27, 15.11.2020 Обновлено: 16:32, 15.11.2020

Футболист японского клуба "Йокогава" из Мусасино Ито Макито отметился невероятным ударом в матче 32-го тура чемпионата страны в элитном дивизионе Джей 1.

В игре против "Уравы" 28-летний защитник смог забить автогол спиной, находясь при этом на приличном расстоянии от ворот.

На 31-й минуте, выигрывая 3:0, хозяева пропустили острую контратаку. Голкипер вышел далеко из ворот и попытался выбить мяч в поле, но попал в Макито. Кожаная сфера от туловища партнера по команде с 27 метров влетела четко в сетку.

Встреча в итоге завершилась со счетом 6:2.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Эстонии забила эпичный автогол в домашнем матче третьего тура Лиги наций против Северной Македонии

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