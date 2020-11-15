Футболист японского клуба "Йокогава" из Мусасино Ито Макито отметился невероятным ударом в матче 32-го тура чемпионата страны в элитном дивизионе Джей 1.

В игре против "Уравы" 28-летний защитник смог забить автогол спиной, находясь при этом на приличном расстоянии от ворот.

На 31-й минуте, выигрывая 3:0, хозяева пропустили острую контратаку. Голкипер вышел далеко из ворот и попытался выбить мяч в поле, но попал в Макито. Кожаная сфера от туловища партнера по команде с 27 метров влетела четко в сетку.

Встреча в итоге завершилась со счетом 6:2.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это было.

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