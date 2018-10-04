"Яблонец" - "Динамо": онлайн видео голов

Во втором матче группового раунда Лиги Европы "Динамо" играет с "Яблонецом". Поединок проходит в Чехии на стадионе "Стршельнице".

OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Яблонец - Динамо.

Киевляне открыли счет в дебюте встречи. Циганков в падении закотил мяч в ворота чешской команды после передачи Морозюка. Пока "Яблонец" приходил в себя после пропущенного гола Гармаш дальним точным ударом удвоил преимущество "Динамо".

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть онлайн видео голов.

"Яблонец" (Чехия) – "Динамо" (Украина) 1:2

Яблонец – Грубы, Говорка, Ганоусек, Голеш, Лишка, Травник, Гюбшман, Поважанец, Масопуст, Йовович, Храмоста.

Динамо – Бойко, Кадар, Бурда, Пиварич, Морозюк, Гармаш, Сидорчук, Цыганков, Буяльский, Кендзера, Беседин.

Предупреждение: Голеш (18).

Голы: 0:1 – 8 Цыганков,

0:2 – 14 Гармаш,

1:2 – 33 Говорка,

2:2 – 81 Травник.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" вдевятером победило в скандальном киевском дерби.