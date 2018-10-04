Яблонец – Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Киевское "Динамо" в четверг, 4 октября, проведет второй матч группового турнира Лиги Европы. Соперником подопечные Александра Хацкевича в игре на стадионе "Стршельнице" станет чешский "Яблонец". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Яблонец – Динамо. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.
ГДЕ СМОТРЕТЬ ЯБЛОНЕЦ – ДИНАМО
Увидеть важнейший для украинской команды матч можно будет на телеканале "Футбол 1", где показ игры будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием экспертов.
Кроме того, трансляцию из Чехии в своей эфирной сетке запланировал российский вещатель "Матч! Игра".
ПРОГНОЗ НА МАТЧ ЯБЛОНЕЦ – ДИНАМО
Фаворитом встречи считается украинская команда, ставки на победу которой принимаются с коэффициентом 2,62.
Ничья оценивается котировкой 3,10. А показатели на успех чешского коллектива достигают уровня 2,80.
ЛЮДИ В ЧЕРНОМ
Судить игру УЕФА доверил бригаде арбитров из Бельгии во главе с Себастьеном Дельферьером. Помогать ему будут лайнсмены Ив Де Нев и Жо Де Вейрдт.
УЕФА
Дополнительными ассистентами выступят Александр Бука и Эрик Ламбрехтс. Роль четвертого рефери досталась Кевину Монтену.
СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ
Александр Хацкевич, главный тренер "Динамо":
– В данной ситуации, на мой взгляд, нам в первую очередь важен результат. Здесь в первую очередь надо отметить командные качества, не говоря о каких-то индивидуальных компонентах. "Яблонец" силен как физически, так и технически, играет дисциплинировано и показывает отличную самоотдачу.
Петр Рада, главный тренер "Яблонеца":
– Нас ожидает сложный соперник, ведь за "Динамо" говорит имя клуба. Мы смотрели поединок киевлян в чемпионате против "Арсенала", когда они играли без двух футболистов. Сложно сказать, какие у нас шансы в этом матче, однако в любом случае мы хотим навязать борьбу нашему сопернику.
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ
"Яблонец": Грубы – Говорка, Лишка, Ганусек, Холес, Хюбшман, Повазанец, Травник, Масопуста, Йовович, Храмоста
"Динамо": Бойко – Бурда, Кадар, Пиварич, Кендзера, Сидорчук, Гармаш, Морозюк, Цыганков, Буяльский, Беседин
ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне матча Лиги Европы киевское "Динамо" потеряла одного из лидеров команды.
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