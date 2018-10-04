Яблонец – Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Киевское "Динамо" в четверг, 4 октября, проведет второй матч группового турнира Лиги Европы. Соперником подопечные Александра Хацкевича в игре на стадионе "Стршельнице" станет чешский "Яблонец". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Яблонец – Динамо. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ЯБЛОНЕЦ – ДИНАМО

Увидеть важнейший для украинской команды матч можно будет на телеканале "Футбол 1", где показ игры будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием экспертов.

Кроме того, трансляцию из Чехии в своей эфирной сетке запланировал российский вещатель "Матч! Игра".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ЯБЛОНЕЦ – ДИНАМО

Фаворитом встречи считается украинская команда, ставки на победу которой принимаются с коэффициентом 2,62.

Ничья оценивается котировкой 3,10. А показатели на успех чешского коллектива достигают уровня 2,80.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Судить игру УЕФА доверил бригаде арбитров из Бельгии во главе с Себастьеном Дельферьером. Помогать ему будут лайнсмены Ив Де Нев и Жо Де Вейрдт.

УЕФА

Дополнительными ассистентами выступят Александр Бука и Эрик Ламбрехтс. Роль четвертого рефери досталась Кевину Монтену.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Александр Хацкевич, главный тренер "Динамо":

– В данной ситуации, на мой взгляд, нам в первую очередь важен результат. Здесь в первую очередь надо отметить командные качества, не говоря о каких-то индивидуальных компонентах. "Яблонец" силен как физически, так и технически, играет дисциплинировано и показывает отличную самоотдачу.

Петр Рада, главный тренер "Яблонеца":

– Нас ожидает сложный соперник, ведь за "Динамо" говорит имя клуба. Мы смотрели поединок киевлян в чемпионате против "Арсенала", когда они играли без двух футболистов. Сложно сказать, какие у нас шансы в этом матче, однако в любом случае мы хотим навязать борьбу нашему сопернику.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Яблонец": Грубы – Говорка, Лишка, Ганусек, Холес, Хюбшман, Повазанец, Травник, Масопуста, Йовович, Храмоста

"Динамо": Бойко – Бурда, Кадар, Пиварич, Кендзера, Сидорчук, Гармаш, Морозюк, Цыганков, Буяльский, Беседин

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне матча Лиги Европы киевское "Динамо" потеряла одного из лидеров команды.