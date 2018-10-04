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Яблонец – Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

1.3тЧитать материал на украинском

Киевское "Динамо" в четверг, 4 октября, проведет второй матч группового турнира Лиги Европы. Соперником подопечные Александра Хацкевича в игре на стадионе "Стршельнице" станет чешский "Яблонец". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Яблонец – Динамо. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ЯБЛОНЕЦ – ДИНАМО

Увидеть важнейший для украинской команды матч можно будет на телеканале "Футбол 1", где показ игры будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием экспертов.

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Кроме того, трансляцию из Чехии в своей эфирной сетке запланировал российский вещатель "Матч! Игра".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ЯБЛОНЕЦ – ДИНАМО

Фаворитом встречи считается украинская команда, ставки на победу которой принимаются с коэффициентом 2,62.

Ничья оценивается котировкой 3,10. А показатели на успех чешского коллектива достигают уровня 2,80.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Судить игру УЕФА доверил бригаде арбитров из Бельгии во главе с Себастьеном Дельферьером. Помогать ему будут лайнсмены Ив Де Нев и Жо Де Вейрдт.

"Яблонец" – "Динамо": все подробности матча Лиги Европы

УЕФА

Дополнительными ассистентами выступят Александр Бука и Эрик Ламбрехтс. Роль четвертого рефери досталась Кевину Монтену.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Александр Хацкевич, главный тренер "Динамо":

– В данной ситуации, на мой взгляд, нам в первую очередь важен результат. Здесь в первую очередь надо отметить командные качества, не говоря о каких-то индивидуальных компонентах. "Яблонец" силен как физически, так и технически, играет дисциплинировано и показывает отличную самоотдачу.

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Петр Рада, главный тренер "Яблонеца":

– Нас ожидает сложный соперник, ведь за "Динамо" говорит имя клуба. Мы смотрели поединок киевлян в чемпионате против "Арсенала", когда они играли без двух футболистов. Сложно сказать, какие у нас шансы в этом матче, однако в любом случае мы хотим навязать борьбу нашему сопернику.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Яблонец": Грубы – Говорка, Лишка, Ганусек, Холес, Хюбшман, Повазанец, Травник, Масопуста, Йовович, Храмоста

"Динамо": Бойко – Бурда, Кадар, Пиварич, Кендзера, Сидорчук, Гармаш, Морозюк, Цыганков, Буяльский, Беседин

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

"Яблонец" – "Динамо": все подробности матча Лиги Европы

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне матча Лиги Европы киевское "Динамо" потеряла одного из лидеров команды.

Читайте все новости по теме "Лига Европы" на OBOZREVATEL.

Тема
Лига Европы
Место
Чехия
Объект
ФК Динамо Киев
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