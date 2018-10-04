Яблонец – Динамо: обзор матча

В матче второго тура группового раунда Лиги Европы "Динамо" не сумело обыграть "Яблонец". Киевляне растеряли уверенное преимущество в два мяча.

"Бело-синие" шокировали соперника быстрым голом. На восьмой минуте Буяльский невероятной передачей нашел Морозюка, тот сбросил на набегающего Циганкова, который в падении сумел закотить мяч в ворота. На кураже "Динамо" удвоило свое преимущество менее чем через десять минут ювелирным дальним ударом Гармаша.

На родном стадионе чешской команде удалось собраться и отквитать один мяч еще до свистка на перерыв. Хозяева использовали домашнюю заготовку при розыгрыше стандарта и неприкрытый Говорка наказал киевлян за ошибку в обороне.

Во второй половине встречи у обеих команд были шансы на то, чтобы забить, однако "Яблонец" оказался более удачливым. Контратака чешской команды завершилась точным ударом Травника, сравнявшего счет встречи.

Вашему вниманию самые интересные моменты противостояния на стадионе "Стршельнице".

"Яблонец" (Чехия) – "Динамо" (Украина) 2:2 (1:2, 1:0)

Голы: 0:1 – 8 Цыганков, 0:2 – 14 Гармаш, 1:2 – 33 Говорка, 2:2 – 81 Травник.

Яблонец – Грубы, Говорка, Ганоусек, Голеш, Лишка, Травник, Гюбшман, Поважанец, Масопуст (Кубиста, 86), Йовович (Соболь, 90), Храмоста (Икауниекс, 78).

Динамо – Бойко, Кадар, Бурда, Пиварич, Морозюк, Гармаш, Сидорчук, Цыганков, Буяльский (Шепелев, 79), Кендзера, Беседин.

Предупреждения: Голеш (18), Морозюк (53), Поважанец (58), Буяльский (79), Пиварич (83).

Как сообщал OBOZREVATEL, тренер "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал ничью с "Яблонецом".