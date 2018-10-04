"Динамо" упустило победу в Лиге Европы

Киевское "Динамо" во 2-м туре группового этапа Лиги Европы сыграло вничью с чешским "Яблонцем". Встреча в городке Яблонец-над-Нисоу на стадионе "Стржельнице" завершилась со счетом 2:2.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча Яблонец - Динамо.

"Динамо" великолепно стартовало, полностью подавив соперника. Точные быстрые передачи, четкая игра в отборе очень быстро дали свой результат.

Уже на 8-й минуте Буяльский здорово разрезал защиту и вывел Морозюка один на один с вратарем. Николай не стал жадничать, а тот отдал на свободного Цыганкова. Лидеру "Динамо" оставалось попасть в пустые ворота, что тот благополучно и сделал.

Яблонец - Динамо idnes.cz

Яблонец - Динамо idnes.cz

Нокаутированные чехи впали в ступор. "Динамо" накатывало атаки одна за одной и на 14-й минуте увеличили разрыв в счете.

На 14-й минуте Гармаш обокрал Личку и с линии штрафной ювелирно точно пробил в дальний угол. Казалось, счет в матче будет разгромным, но хозяева на 33-й минуте удачно воспользовались минутной расслабленностью украинских футболистов.

Яблонец - Динамо idnes.cz

Говорка оказался сам после подачи с углового и пробил прямо в Бойко. Вратарь "Динамо" не смог зафиксировать мяч и тот от штанги вкатился в ворота.

Яблонец - Динамо idnes.cz

Яблонец - Динамо idnes.cz

После перерыва на поле шла равная игра с большим количеством борьбы в центре поля и редкими опасными моментами у ворот обеих команд. "Динамо" не форсировало событий и на 81-й минуте поплатилось за это.

Масопуст обокрал Пиварича, обыгрался с партнером и выдал на одинокого Травника. Тот без проблем поразил пустые ворота, в которых хорват рукой пытался отбить мяч.

"Яблонец" Чехия – "Динамо" Украина 2:2 (1:2, 1:0) Голы: 0:1 – 8 Цыганков, 0:2 – 14 Гармаш, 1:2 – 33 Говорка, 2:2 – 81 Травник. Яблонец – Грубы, Говорка, Ганоусек, Голеш, Лишка, Травник, Гюбшман, Поважанец, Масопуст (Кубиста, 86), Йовович (Соболь, 90), Храмоста (Икауниекс, 78).

Динамо – Бойко, Кадар, Бурда, Пиварич, Морозюк, Гармаш, Сидорчук, Цыганков, Буяльский (Шепелев, 79), Кендзера, Беседин. Предупреждения: Голеш (18), Морозюк (53), Поважанец (58), Буяльский (79), Пиварич (83).

Свой следующий матч в ЛЕ подопечные Александра Хацкевича проведут 25 октября во Франции против "Ренна".

Напомним, что в 1-м туре киевляне на последних секундах упустило победу над чемпионом Казахстана. Встреча против "Астаны" на НСК "Олимпийский" завершилась со счетом 2:2.