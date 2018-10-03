Яблонец – Динамо: где смотреть онлайн матч Лиги Европы

Киевское "Динамо" во втором туре группового этапа Лиги Европы сыграет на выезде с чешским "Яблонецом". После ничьи 2:2 в домашнем матче с "Астаной" подопечным Александра Хацкевича необходима только победа на стадионе "Стршельнице". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Яблонец – Динамо. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени в четверг, 4 октября.

Увидеть поединок можно будет в эфире телеканала "Футбол 2". Здесь показ встречи будет сопровождаться традиционной аналитической студией с участием экспертов. Кроме того, прямую трансляцию из Чехии запланировал в своей сетке российский вещатель "Матч! Игра".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне поединка против "Яблонеца" киевское "Динамо" потеряло одного из своих лидеров Беньямина Вербича. Словенский легионер "бело-синих", по данным СМИ, получил повреждение на одной из тренировок.