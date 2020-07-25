Яблоки на завтрак и овсянка: истории спортивных долгожителей

Те, кто занимается спортом, ведут, как правило, здоровый образ жизни. Поговорим об этих людях, а также о тех, кто многие годы выступал в большом спорте, хотя, стоит признать, что профессиональный спорт особой пользы здоровью не прибавляет – сказываются большие психологические и физические нагрузки на протяжении многих лет.

Сейчас спортсмен, разменявший четвертый десяток, считается уже ветераном и прекращает выступления на различных соревнованиях. Но есть и приятные исключения. Их немало, о них и поговорим.

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Житель ЮАР Филипп Рабинович, отпраздновавший столетний юбилей, отметил это знаменательное событие на… беговой дорожке. Преодолев стометровую дистанцию за 30,36 секунд, дедушка из Кейптауна попал в Книгу рекордов Гиннесса. Секрет долголетия, в том числе и спортивного, по версии Рабиновича таков: вести активный образ жизни, ежедневно совершать шестикилометровые пешие прогулки, на завтрак кушать яблоки, овсянку и пить чай с тостами.

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Горди Хоу – четырехкратный обладатель Кубка Стэнли, 21 раз его включали в состав участников All Stars Game. За свою 32-летнюю профессиональную карьеру Хоу забросил в ворота соперников 1071 шайбу.

Перебравшись из родного "Детройта" в клуб ВХА "Хартфорд", старина Горди выступал в нем, пока ему не стукнуло 52 года! В то время его партнерами по команде были его же сыновья – Марти и Марк. Завершив карьеру игрока в 1980-м, старший Хоу продолжал баловать поклонников своим участием в ветеранских матчах. А 3 октября 1997 года он стал автором уникального достижения – в возрасте 69 лет провел одну полную смену в составе команды "Детройт Вайперс" в Интернациональной хоккейной лиге, став единственным спортсменом, участвовавшим в профессиональных соревнованиях в 40-х, 50-х, 60-х, 70-х, 80-х и 90-х годах!

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Англичанин Стэнли Мэтьюз – знаменитый форвард, в Премьер-лиге дебютировал в 17 лет, а пика популярности достиг уже в зрелые годы. В возрасте Христа Мэтьюз стал лучшим на Туманном Альбионе, а в 41 год – обладателем "Золотого мяча"! До 42-х защищал цвета национальной команды, в 46 помог родному "Сток Сити" (клубу, в котором он начинал карьеру) повыситься в классе, а в 48 второй раз стал лучшим игроком страны. Такие "аномальные" явления впору объяснять даже не вторым, а третьим дыханием. Кстати, сам Стэнли, угомонившийся только когда ему исполнился "полтинник" и удостоенный рыцарского титула, позже сожалел, что завязал с футболом так рано. В интервью журналистам сэр неоднократно повторял, что будь у него возможность перемотать жизненную пленку назад, как минимум годков пять он бы еще побегал.

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Вспомним подвиги дедушки Роже Миллы на мундиале 1990 года в Италии. 38-летний форвард дважды забил румынам, что принесло сборной Камеруна не только два очка, но и путевку в 1/8 финала. Приложил Роже руку, а точнее, ногу и к победе "Неукротимых Львов" на первой стадии плей-офф. Момент, когда в дополнительное время поединка с Колумбией Милла обыграл голкипера Игиту, наказав того за неосмотрительные выходы из ворот, остался в памяти многих болельщиков. Кстати, в тот год камерунский старожил повторил собственный успех 14-летней давности, став лучшим футболистом Черного континента. А спустя четыре года, на мировом форуме в США, Милла установил до сих не побитый рекорд, появившись на поле в возрасте 42 лет 39 дней. Более того, в тот вечер он еще и забил россиянам!..

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- Пятикратный чемпион мира по автогонкам в классе Формула-1 аргентинец Хуан-Мануэль Фанхио последний раз загнал болид в боксы в 47 лет;

- Выдающийся французский автогонщик, чемпион мира по ралли Дидье Ориоль притормозил в 45 лет;

- Шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Карим Абдул-Джаббар ушел с площадки в 42 года;

- Самым пожилым олимпийским чемпионом в истории считается швед Оскар Сван. В 1912 году в возрасте 64 лет и 258 дней он вошел в команду победителей в стрельбе по мишени "бегущий олень". Кроме того, он стал самым старым медалистом, добыв серебряную награду на Играх-1920, когда ему было 72 года 280 дней;

- В 1998 году Баба Йогиндер Сингх завоевал золотую медаль на индийском чемпионате по легкой атлетике среди ветеранов. На тот момент аксакалу исполнилось 105 лет! Известно, что Сингх представлял свою страну на чемпионате мира в Берлине в 1910 году;

- В возрасте 102 лет на воздушном шаре летала новозеландка Флоренс Лейн, а американка Хильдегарде Феррера совершила парный парашютный прыжок в 99 лет;

- Лучшая в мире гандболистка ХХ века украинка Зинаида Турчина завершила карьеру в 46 лет, а до этого играла в легендарном киевском "Спартаке" вместе со своей дочерью Натальей;

- Двукратный олимпийский чемпион россиянин Игорь Ларионов завершил выступления в Национальной хоккейной лиге в 43 года;

- Джордж Формен, олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира, боксировал на профи-ринге до 49 лет.

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