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"Я всегда говорил": Шовковский высказался о матче сборной Украины в Люксембурге

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Легендарный голкипер "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский считает, что наша национальная команда заслужила на такой фартовый результат в матче с Люксембургом.

"Я всегда говорил и буду повторять снова и снова. Везение тоже нужно заслужить. А потом ещё и обязательно отработать! Отработаем! Обязательно отработаем!", - написал СаШо у себя в Facebook.

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Как сообщал OBOZREVATEL, во втором туре квалификации чемпионата Европы по футболу-2020 сборная Украины добыла невероятную гостевую победу над Люксембургом (2:1). Успех нашей команде принес автогол соперника на 92-й минуте.

Позже Шевченко прокомментировал этот результат, отдав должное футболистам государства-карлика.

Напомним, что главные конкуренты Украины в группе B Португалия и Сербия сыграли в пользу нашей команды, расписав ничью.

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Темы
Евро-2020Люксембург - Украина
Персона
Александр Шовковский
Место
Люксембург
Теги
сборная Украины по футболусборная Люксембурга по футболу
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