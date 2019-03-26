"Я всегда говорил": Шовковский высказался о матче сборной Украины в Люксембурге

Легендарный голкипер "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский считает, что наша национальная команда заслужила на такой фартовый результат в матче с Люксембургом.

"Я всегда говорил и буду повторять снова и снова. Везение тоже нужно заслужить. А потом ещё и обязательно отработать! Отработаем! Обязательно отработаем!", - написал СаШо у себя в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, во втором туре квалификации чемпионата Европы по футболу-2020 сборная Украины добыла невероятную гостевую победу над Люксембургом (2:1). Успех нашей команде принес автогол соперника на 92-й минуте.

Позже Шевченко прокомментировал этот результат, отдав должное футболистам государства-карлика.

Напомним, что главные конкуренты Украины в группе B Португалия и Сербия сыграли в пользу нашей команды, расписав ничью.

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