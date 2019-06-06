"Я в шоке!" Зозулю возмутила позиция Шевченко

Нападающий испанского "Альбасете" Роман Зозуля признался, что не понимает причин, по которым главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не вызывает его в национальную команду.

По словам футболиста, наставник "желто-синих" советовал ему остаться в Испании, дабы получить практику и вернуться в сборную.

Роман Зозуля twitter.com/albacetebpsad

"Он сказал, что Сегунда в два раза сильнее УПЛ. И если хоть пару матчей сыграю в "Райо", то сразу попаду в сборную. Когда переходил в "Альбасете", был похожий разговор. Но ни разу никто из тренерского штаба сборной не был на моих матчах, хотя один из тренеров живет в Мадриде. Я был в шоке. Как можно за все время не сесть на поезд и не приехать за час в Альбасете, чтобы посмотреть какой-то матч?" – возмутился Зозуля в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".

Он также предположил, что Шевченко обижен на футболиста. "Значит, не подхожу под его стиль, не нравлюсь ему. Может, он обижен на меня еще со времен "Динамо", что мы были конкурентами. Хотя мне тогда было 17 лет. Может, Шевченко знает, что я говорю все, что думаю. Не приду и не скажу, что я за то, чтобы в сборной из украинцев один Пятов играл, а остальные – бразильцы. Он прекрасно знает, что я против этого всего", – резюмировал Роман.

Как сообщал OBOZREVATEL, Роман Зозуля рассказал о том, как отказал Ринату Ахметову, который предлагал ему впечатляющий контракт в донецком "Шахтере".

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