Легендарный вратарь, один из тренеров сборной Украины Александр Шовковский заявил, что решил вопрос с "Киевгазом", с которым собирался судиться из-за долга.

"Представители Киевгаза связались со мной и предоставили мне все выписки. А я со своей стороны предоставил им всю информацию. Мы увидели нестыковки и обговорили причины возникновения долга и как следствие недопонимания. Если кратко — то начисления за поставку газа с момента отключения не осуществлялись. Но вопрос долга, который сформировался до отключения газа, оказался спорным - мы рассчитывались по показаниям счетчика и долгов у нас нет, а начисления делались по норме потребления", - написал СаШо у себя в Facebook.

По словам Александра он во избежание дальнейших инсинуаций и нагнетания ситуации, принял решение удалить свой предыдущий пост в социальных сетях, чтобы больше не возвращаться к этому вопросу.

Напомним, ранее советник Зеленского Игорь Новиков заявил, что ему пришли космические платежки за газ. Он обвинил во всем менеджмент "Нафтогаза", который, по его словам, продвинул постановление Кабинета министров, позволяющее пересчитывать тарифы задним числом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александра Шовковского называли одним из основных претендентов на должность министра спорта.

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