"Я соперника завалил, но..." Пятов объяснил эпизод со скандальным пенальти

Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов прокомментировал эпизод с назначением пенальти в матче против загребского "Динамо" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Андрей Пятов в матче против "Динамо" (Загреб)

"На повторах видно, что я соперника завалил, но они не показывают полного видео эпизода, где игрок специально блокирует меня. Я судье говорил, что этот футболист приходит специально во вратарскую и даже не смотрит на мяч, а играет в голкипера. Ну арбитр так решил, что ж. Просто я знаю, что перед этим противник стоял и играл мне в корпус, специально мешал", - отметил Пятов, чьи слова цитирует пресс-служба "горняков".

По словам голкипера, основная борьба в группе еще впереди.

"Шахтер" - "Динамо" З. Эпизод с назначением пенальти

"Домашний матч с Загребом нужно было выигрывать. Мы всегда играем на победу. Когда сравняли, думал, что сможем додавить, но также могли и пропустить. Следующий матч в Хорватии – это тоже далеко не финал. Еще много поединков, ничего еще не решено. Нам нужно набирать максимум очков", – сказал вратарь "Шахтера".

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 октября чемпион Украины не смог на своем поле в Харькове обыграть загребское "Динамо".

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