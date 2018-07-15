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Чемпионат мира 2018
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Альфред Кох
Альфред Кох
Российский политикВсе статьи автора

Я сегодня болею за Хорватию

4.9т

Я сегодня болею за Хорватию потому, что:

1. Они играют в немецкий футбол. Большинство из игроков хорватской сборной научились играть в футбол в Германии и/или хоть немного играли в бундеслиге. Они играют в тот футбол, в который по каким-то причинам не захотела играть немецкая сборная и который я очень люблю.

2. Если Хорватия станет чемпионом, то Россия сможет честно сказать, что она по пенальти (!) в 1/4 финала проиграла чемпионам. И это будет правда!

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3. Это будет очень красиво: маленькая (и очень красивая!) страна с населением в 4,1 млн. человек выиграла у всего мира! Я такое люблю: когда шансов почти нет, а победа есть. Победа духа и воли, а не денег и массы.

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Автор
Альфред КохАльфред Кох
Тема
Чемпионат мира 2018
Источник
Источник:Facebook Альфреда Коха
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Goussev Vladimir
Goussev Vladimir
Pour la belle et forte France! Vive l’amitié Franco-Russe!
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andrei
andrei
На этот раз молидарен с Кохом. Я тоже буду болеть за Хорватов:-) И что?
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Болею за Хорватию! Слава УКРАИНЕ!!! Слава Хорватии!!!
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andrei
andrei
Луцюк Виталий, пшел нах со своей укроиной и ее славой. Хорватия - вперед!
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Графский Степан
Графский Степан
Луцюк Виталий, А Украина здесь причем? Вам хохложопым, разве не запретили смотреть чемпионат))))))
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