Я сегодня болею за Хорватию потому, что:

1. Они играют в немецкий футбол. Большинство из игроков хорватской сборной научились играть в футбол в Германии и/или хоть немного играли в бундеслиге. Они играют в тот футбол, в который по каким-то причинам не захотела играть немецкая сборная и который я очень люблю.

2. Если Хорватия станет чемпионом, то Россия сможет честно сказать, что она по пенальти (!) в 1/4 финала проиграла чемпионам. И это будет правда!

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3. Это будет очень красиво: маленькая (и очень красивая!) страна с населением в 4,1 млн. человек выиграла у всего мира! Я такое люблю: когда шансов почти нет, а победа есть. Победа духа и воли, а не денег и массы.