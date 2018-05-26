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"Я предупреждаю!" Шевченко сделал резкое заявление о сборной Украины

1.6тЧитать новость на украинском

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что футболисты, которые хоть раз оказались замешанными в договорных матчах, навсегда потеряют дорогу в национальную команду.

"Если кто-то ошибся, если кто-то сделал противоправную вещь, он должен понести наказание. Даже теоретически такие игроки не смогут попасть в сборную. И в будущем, молодежь должна знать: не связывайтесь с такими вещами. Я предупреждаю всех", - заявил Андрей Николаевич в эфире передачи HARD з Влащенко на телеканале ZIK.

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Как сообщалOBOZREVATEL, в Украине раскрыта большая схема договорных матчей, в которую были вовлечены 35 клубовиз 10 областей, в том числепять команд представляют Премьер-лигу. В деле фигурируют 320 человек, задокументировано 57 доказанных эпизодов.

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Тема
договорные матчи
Персона
футболист Андрей Шевченко
Объект
сборная Украины по футболу
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