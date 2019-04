"Я не знаю": Зинченко загнал в тупик Гвардиолу

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что не знает, кем заменить украинца Александра Зинченко на позиции левого защитника.

Накануне наш соотечественник получил травму в матче чемпионата Англии с "Кардиффом", и точно простит полуфинал Кубка страны.

"Со стороны это смотрится не очень хорошо для следующих матчей. У нас не так много вариантов. Зинченко очень важен для нас, потому что он понимает механизм нашей игры. Но случилось то, что случилось. По ходу сезона это случается. Мы найдем решение. Сейчас я не знаю какое, но посмотрим", – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Could Benjamin Mendy be back for #MCFC?



Pep Guardiola accepts he has a problem after Oleksandr Zinchenko's injury... pic.twitter.com/SerpIRm2ED