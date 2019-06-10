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Я не видел ни одного контракта – Александр Шовковский в блиц-шоу "Без грима"

1.1тЧитать материал на украинском

Легендарный голкипер, по биографии которого можно изучить историю футбольного клуба "Динамо Киев" за четверть века, первый вратарь в истории футбола, который не пропустил ни одного гола в серии послематчевых пенальти на чемпионате мира, абсолютный рекордсмен по количеству сыгранных матчей за один клуб – Александр Шовковский расскажет Анне Буткевич в блиц-шоу "Без грима" о том, как часто его сейчас называют СаШо, какой пропущенный гол снится ему в ночных кошмарах, какой алкогольный напиток предпочитает, с кем из "золотого состава" киевского "Динамо" он дружит и какой ЗОЖ-секрет помогает оставаться в форме.

Не пропустите 11 июня в 07:30 на ОbozTV

Я не видел ни одного контракта – Александр Шовковский в блиц-шоу "Без грима"

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Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVБез грима
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