Бывший нападающий киевского "Динамо" Олег Саленко прокомментировал ситуацию, в которой он нахамил полицейским и был оштрафован на 17 тысяч грн за нарушение карантина.

"Это был какой-то пиар для журналистов. Пусть мне предоставят документы, а потом будем разговаривать. У меня уже есть адвокат, и я буду отстаивать себя в суде. Кроме того, никакого протокола на руках у меня нет. Это была клоунада, распространили лживую информацию и убежали", – заявил Саленко в комментарии сайту Meta-ratings.com.ua.

Олег Саленко УНИАН

Он объяснил, что в футбол нельзя играть в домашних условиях, поэтому они и вышли на площадку.

"Я стоял там, и я отвечаю за свои слова. Там бегали ребята, играли в футбол. И мой сын там тоже бегал. Надеюсь, этот дибилизм скоро закончится, и все будет нормально. Я не Саша Усик, который может заниматься сам дома, индивидуально. Футбол это игра на поле, на площадке. Скоро все будет хорошо", – подытожил экс-футболист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Олег Саленко с матами устроил скандал с киевской полицией, которая хотела его оштрафовать за нарушение карантина.

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