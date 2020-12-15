"Я долго молчал, но теперь это невозможно": 6 тезисов из интервью Игоря Суркиса

Киевское "Динамо" удачно завершило 2020-й год. Команда Мирчи Луческу, который вернул ее в Лигу чемпионов, пробилась в плей-офф Лиги Европы, и находятся на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги.

Эти успехи были достигнуты, несмотря на вспышку коронавируса, от которого пострадали более полутора десятка футболистов, спорное судейство, сложнейшую группу в ЛЧ, где соперниками киевлян были "Ювентус", "Барселона" и "Ференцварош" Сергея Реброва.

Президент "бело-синих" Игорь Суркис в интервью клубному сайту оценил результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, рассказал о встрече с Мирчей Луческу, а также обратился к главе комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи.

"Динамо" заняло третье место в группе ЛЧ с "Барселоной" и "Ювентусом".

OBOZREVATEL собрал шесть главных тезисов из интервью босса "Динамо":

О МАТЧАХ С "БРЮГГЕ" В 1/16 ФИНАЛА ЛЕ

– Учитывая, что мы были несеянными при жеребьевке и то, что изначально было известно о первом матче дома, мы получили нормального соперника. Очень хочется, чтобы ко времени домашнего матча против "Брюгге" на стадион вернулись наши болельщики. При них совсем другое настроение у команды, совсем другая эмоциональная составляющая самой игры.

Возвращаясь к "Брюгге" хочу отметить, что это серьезный оппонент, который дважды обыграл "Зенит" в Лиге чемпионов и дважды сыграл вничью с "Лацио". Их второй матч против римлян я смотрел, бельгийцы даже в меньшинстве были близки к победе.

Но у нас есть свои козыри. Я очень надеюсь, что Мистер сумеет подготовить команду к этому противостоянию. Единственное преимущество соперника, которое мы не сможем нейтрализовать, это игровая практика. В Бельгии чемпионат после паузы возобновляется в середине января, а значит, что "Брюгге" подойдет к матчу с "Динамо", имея игровую практику.

Игорь Суркис и Мирча Луческу. ФК "Динамо" Киев

О ТРАНСФЕРАХ

– В воскресенье у нас была многочасовая встреча с Мирчей Луческу. Мы обговорили все вопросы, связанные с подготовкой "Динамо", с трансферной политикой и т. д. Это был продуктивный и конструктивный разговор, я могу рассказать о его деталях.

По трансферной политике Мирча Луческу сказал очень точную и правильную фразу: "Если хотите результатов прямо сейчас, то надо усиливать команду. Если готовы подождать, то ждать придется год".

Но так устроены люди, и руководство клуба, и болельщики, что все хотят результат здесь и сейчас. Поэтому мы сошлись на том, что те позиции, которые нуждаются в усилении, мы будем усиливать. Работа в данном направлении ведется, активно задействована селекционная служба и мы приложим все силы, чтобы наша команда вышла на новый качественный уровень.

Но сразу хочу сказать, что приобретать игроков для количества мы точно не будем. У нас много талантливой молодежи и нет смысла брать футболистов, которые прямо сейчас не сделают "Динамо" лучше.

О ЖУРНАЛИСТАХ

– Долгое время мы не общались с телеканалами "Футбол" и, как видим сейчас, были правы. В какой-то момент нас помирила пандемия COVID-19, мы пошли навстречу этим каналам ради самого футбола. Ради того, чтобы в непростое время люди объединялись, получали достоверную футбольную информацию и жили хоть и без самой игры, но не в информационном вакууме.

Но сейчас ситуация обстоит так, что директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов позволяет себе домыслы относительно "Динамо" и это его совершенно не красит. В первую очередь это касается информации о том, что я позвал Евгения Красникова обратно помочь нашему клубу в трансферной работе. Последний раз мы общались с Евгением в мой День рождения (22 ноября), когда он позвонил и поздравил меня. О футболе мы не общались последние три месяца, с тех пор, как Красников ушел из "Динамо" в свой новый проект ФК "Металл".

Возвращаясь к информации Денисова, я бы хотел сказать следующее. Когда журналисты каналов "Футбол" берут у меня интервью, а это происходит регулярно, и я иду им навстречу, то пусть же зададут мне простой вопрос: "Когда вы последний раз встречались или разговаривали с Евгением Красниковым"?

Получается неправильная и непрофессиональная ситуация. После каждого моего интервью появляются домыслы и какая-то дополнительная информация, о которой меня никто не спрашивает. Поэтому я официально заявляю, что если каналы "Футбол" хотят с нами работать, то пусть перестанут заниматься дезинформацией. "Динамо" это открытый клуб, мы готовы к сотрудничеству со всеми СМИ, которые профессионально и честно делают свою работу.

Виктор Цыганков празднует гол в ворота "Ференцвароша".

О МОЛОДЫХ ИГРОКАХ "ДИНАМО"

– В составе нашей команды играет много воспитанников клубной школы, они уже доросли и до национальной сборной, даже если брать во внимание обстоятельства их дебюта.

18-летний Илья Забарный играет в основе "Динамо" и сборной Украины – это же не случайность. Важно чтобы наша молодежь не останавливалась в своем развитии, продолжала прогрессировать и расти. Забарный, Попов, который уже как старожил команды в 21 год, Миколенко, по-новому раскрывшийся Шапаренко...

Виктор Цыганков в начале сезона из-за травмы не мог показать себя, а потом вышел на свой привычный уровень и забил 10 голов в первой части сезона, хотя это еще далеко не лучший его футбол! Я бы сказал, что он показывает процентов 60 своего потенциала.

Да, не получается у Влада Супряги. Но ему надо поймать уверенность, забить несколько голов. Супряге важно сосредоточиться на "Динамо" и голах за нашу команду, а не думать о зарубежном клубе. Без успешной игры здесь его никто не будет ждать в сильной западной команде. У нас перспективная и молодая команда, которой есть куда расти.

О СУДЕЙСТВЕ В УПЛ

– Судьи могут ошибаться, это часть футбола. Но судейство должно быть последовательным и невозможно в одном и том же матче за одинаковые нарушения давать разные наказания! Если арбитр решил, что Шепелев в матче с "Колосом" заслуживал красной карточки, то за такой же фол на Шапаренко он еще до перерыва должен был удалить Селезнева! Это же аналогичные ситуации.

Я долго молчал, но теперь это уже просто невозможно. Внедрение VAR дало украинским арбитрам новые возможности. Например, они смотрят повторы, когда им вздумается, а похожие ситуации в пользу другой команды даже не пересматривают. Если брать матч с "Колосом", то если бы Мирча Луческу не устроил демарш с выходом на поле, то главный арбитр и судья VAR продолжили бы свой беспредел. По-другому я это назвать не могу.

Нам не нужна помощь арбитров, мы хотим одного – последовательного и честного судейства. Такого, которое бы позволяло командам играть в футбол, а не весь матч разбираться с судьями или пересматривать повторы. У нас как только важный матч – Монзуль в поле, а Романов арбитр VAR. И постоянно какие-то ошибки и непонятные решения. Тут даже дело не матче с "Колосом".

У нас судьи сначала натворят дел в пользу одной команды, потом испугаются того, что наделали и начинают искать, как бы теперь в пользу другой команды насвистеть. Это же ненормально! Эта непоследовательность не дает возможности нормально играть в футбол. Игроки готовятся, работают на тренировках, потом выходят на поле, а там одно судейское решение хуже другого.

ОБРАЩЕНИЕ К ЛУЧАНО ЛУЧИ

– У вас есть время, есть зимний перерыв, вы можете провести работу с арбитрами, чтобы они прибавили в профессионализме и правильности принятий решений. В Ассоциации футбола должны понимать, что отношение ко всем клубам должно быть одинаковым. Игроки то все видят и все понимают.

Дайте нам честные и конкурентные условия, и не надо никого тащить за уши к чемпионству. В свое время подобное говорили из лагеря "Шахтера" и, как им кажется, их услышали. Теперь такое скажем и мы. Эмоции улеглись, есть время, чтобы пересмотреть совершенные ошибки и сделать выводы. Посмотрите, господин Лучано Лучи, например, красные карточки Мораеса и Забарного. Посмотрите, что они просто поскользнулись на сложном для игры мокром газоне, упали и никому не хотели нанести травму.

Шепелев получил красную карточку в игре с "Колосом". ФК "Динамо" Киев

Донесите до ваших судей, что не надо размахивать красными карточками при каждом подозрительном случае. Посмотрите, за что удалили Шепелева, почитайте, что по этому поводу сказали известные итальянские и английские арбитры. Посмотрите на красную карточку игроку "Колоса", которой и близко не было. Кому нужна такая игра?!

Мы больше не будем молчать и смотреть, как судьи творят беспредел на футбольном поле. Высокооплачиваемый куратор судейства должен навести порядок и гарантировать одинаковые условия для всех команд УПЛ. Для этого у него есть и время, и возможности. Президенты клубов вкладывают в футбол миллионы долларов, развивают инфраструктуру, дают рабочие места, содержат академии, детские и молодежные составы, а потом вынуждены наблюдать, как их команды убивают и издеваются над самой сутью игры.

Просто дайте нам и нашим соперникам возможность честно играть в футбол!