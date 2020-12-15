"Я долго молчал, но теперь это невозможно": 6 тезисов из интервью Игоря Суркиса

Киевское "Динамо" удачно завершило 2020-й год. Команда Мирчи Луческу, который вернул ее в Лигу чемпионов, пробилась в плей-офф Лиги Европы, и находятся на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги.

Эти успехи были достигнуты, несмотря на вспышку коронавируса, от которого пострадали более полутора десятка футболистов, спорное судейство, сложнейшую группу в ЛЧ, где соперниками киевлян были "Ювентус", "Барселона" и "Ференцварош" Сергея Реброва.

Президент "бело-синих" Игорь Суркис в интервью клубному сайту оценил результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, рассказал о встрече с Мирчей Луческу, а также обратился к главе комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи.

OBOZREVATEL собрал шесть главных тезисов из интервью босса "Динамо":

О МАТЧАХ С "БРЮГГЕ" В 1/16 ФИНАЛА ЛЕ

– Учитывая, что мы были несеянными при жеребьевке и то, что изначально было известно о первом матче дома, мы получили нормального соперника. Очень хочется, чтобы ко времени домашнего матча против "Брюгге" на стадион вернулись наши болельщики. При них совсем другое настроение у команды, совсем другая эмоциональная составляющая самой игры.

Возвращаясь к "Брюгге" хочу отметить, что это серьезный оппонент, который дважды обыграл "Зенит" в Лиге чемпионов и дважды сыграл вничью с "Лацио". Их второй матч против римлян я смотрел, бельгийцы даже в меньшинстве были близки к победе.

Но у нас есть свои козыри. Я очень надеюсь, что Мистер сумеет подготовить команду к этому противостоянию. Единственное преимущество соперника, которое мы не сможем нейтрализовать, это игровая практика. В Бельгии чемпионат после паузы возобновляется в середине января, а значит, что "Брюгге" подойдет к матчу с "Динамо", имея игровую практику.

О ТРАНСФЕРАХ

– В воскресенье у нас была многочасовая встреча с Мирчей Луческу. Мы обговорили все вопросы, связанные с подготовкой "Динамо", с трансферной политикой и т. д. Это был продуктивный и конструктивный разговор, я могу рассказать о его деталях.

По трансферной политике Мирча Луческу сказал очень точную и правильную фразу: "Если хотите результатов прямо сейчас, то надо усиливать команду. Если готовы подождать, то ждать придется год".

Но так устроены люди, и руководство клуба, и болельщики, что все хотят результат здесь и сейчас. Поэтому мы сошлись на том, что те позиции, которые нуждаются в усилении, мы будем усиливать. Работа в данном направлении ведется, активно задействована селекционная служба и мы приложим все силы, чтобы наша команда вышла на новый качественный уровень.

Но сразу хочу сказать, что приобретать игроков для количества мы точно не будем. У нас много талантливой молодежи и нет смысла брать футболистов, которые прямо сейчас не сделают "Динамо" лучше.

О ЖУРНАЛИСТАХ

– Долгое время мы не общались с телеканалами "Футбол" и, как видим сейчас, были правы. В какой-то момент нас помирила пандемия COVID-19, мы пошли навстречу этим каналам ради самого футбола. Ради того, чтобы в непростое время люди объединялись, получали достоверную футбольную информацию и жили хоть и без самой игры, но не в информационном вакууме.

Но сейчас ситуация обстоит так, что директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов позволяет себе домыслы относительно "Динамо" и это его совершенно не красит. В первую очередь это касается информации о том, что я позвал Евгения Красникова обратно помочь нашему клубу в трансферной работе. Последний раз мы общались с Евгением в мой День рождения (22 ноября), когда он позвонил и поздравил меня. О футболе мы не общались последние три месяца, с тех пор, как Красников ушел из "Динамо" в свой новый проект ФК "Металл".

Возвращаясь к информации Денисова, я бы хотел сказать следующее. Когда журналисты каналов "Футбол" берут у меня интервью, а это происходит регулярно, и я иду им навстречу, то пусть же зададут мне простой вопрос: "Когда вы последний раз встречались или разговаривали с Евгением Красниковым"?

Получается неправильная и непрофессиональная ситуация. После каждого моего интервью появляются домыслы и какая-то дополнительная информация, о которой меня никто не спрашивает. Поэтому я официально заявляю, что если каналы "Футбол" хотят с нами работать, то пусть перестанут заниматься дезинформацией. "Динамо" это открытый клуб, мы готовы к сотрудничеству со всеми СМИ, которые профессионально и честно делают свою работу.

О МОЛОДЫХ ИГРОКАХ "ДИНАМО"

– В составе нашей команды играет много воспитанников клубной школы, они уже доросли и до национальной сборной, даже если брать во внимание обстоятельства их дебюта.

18-летний Илья Забарный играет в основе "Динамо" и сборной Украины – это же не случайность. Важно чтобы наша молодежь не останавливалась в своем развитии, продолжала прогрессировать и расти. Забарный, Попов, который уже как старожил команды в 21 год, Миколенко, по-новому раскрывшийся Шапаренко...

Виктор Цыганков в начале сезона из-за травмы не мог показать себя, а потом вышел на свой привычный уровень и забил 10 голов в первой части сезона, хотя это еще далеко не лучший его футбол! Я бы сказал, что он показывает процентов 60 своего потенциала.

Да, не получается у Влада Супряги. Но ему надо поймать уверенность, забить несколько голов. Супряге важно сосредоточиться на "Динамо" и голах за нашу команду, а не думать о зарубежном клубе. Без успешной игры здесь его никто не будет ждать в сильной западной команде. У нас перспективная и молодая команда, которой есть куда расти.

О СУДЕЙСТВЕ В УПЛ

– Судьи могут ошибаться, это часть футбола. Но судейство должно быть последовательным и невозможно в одном и том же матче за одинаковые нарушения давать разные наказания! Если арбитр решил, что Шепелев в матче с "Колосом" заслуживал красной карточки, то за такой же фол на Шапаренко он еще до перерыва должен был удалить Селезнева! Это же аналогичные ситуации.

Я долго молчал, но теперь это уже просто невозможно. Внедрение VAR дало украинским арбитрам новые возможности. Например, они смотрят повторы, когда им вздумается, а похожие ситуации в пользу другой команды даже не пересматривают. Если брать матч с "Колосом", то если бы Мирча Луческу не устроил демарш с выходом на поле, то главный арбитр и судья VAR продолжили бы свой беспредел. По-другому я это назвать не могу.

Нам не нужна помощь арбитров, мы хотим одного – последовательного и честного судейства. Такого, которое бы позволяло командам играть в футбол, а не весь матч разбираться с судьями или пересматривать повторы. У нас как только важный матч – Монзуль в поле, а Романов арбитр VAR. И постоянно какие-то ошибки и непонятные решения. Тут даже дело не матче с "Колосом".

У нас судьи сначала натворят дел в пользу одной команды, потом испугаются того, что наделали и начинают искать, как бы теперь в пользу другой команды насвистеть. Это же ненормально! Эта непоследовательность не дает возможности нормально играть в футбол. Игроки готовятся, работают на тренировках, потом выходят на поле, а там одно судейское решение хуже другого.

ОБРАЩЕНИЕ К ЛУЧАНО ЛУЧИ

– У вас есть время, есть зимний перерыв, вы можете провести работу с арбитрами, чтобы они прибавили в профессионализме и правильности принятий решений. В Ассоциации футбола должны понимать, что отношение ко всем клубам должно быть одинаковым. Игроки то все видят и все понимают.

Дайте нам честные и конкурентные условия, и не надо никого тащить за уши к чемпионству. В свое время подобное говорили из лагеря "Шахтера" и, как им кажется, их услышали. Теперь такое скажем и мы. Эмоции улеглись, есть время, чтобы пересмотреть совершенные ошибки и сделать выводы. Посмотрите, господин Лучано Лучи, например, красные карточки Мораеса и Забарного. Посмотрите, что они просто поскользнулись на сложном для игры мокром газоне, упали и никому не хотели нанести травму.

Донесите до ваших судей, что не надо размахивать красными карточками при каждом подозрительном случае. Посмотрите, за что удалили Шепелева, почитайте, что по этому поводу сказали известные итальянские и английские арбитры. Посмотрите на красную карточку игроку "Колоса", которой и близко не было. Кому нужна такая игра?!

Мы больше не будем молчать и смотреть, как судьи творят беспредел на футбольном поле. Высокооплачиваемый куратор судейства должен навести порядок и гарантировать одинаковые условия для всех команд УПЛ. Для этого у него есть и время, и возможности. Президенты клубов вкладывают в футбол миллионы долларов, развивают инфраструктуру, дают рабочие места, содержат академии, детские и молодежные составы, а потом вынуждены наблюдать, как их команды убивают и издеваются над самой сутью игры.

Просто дайте нам и нашим соперникам возможность честно играть в футбол!