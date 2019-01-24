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''Я бы не отказался'': футболиста сборной Украины ждут в России

3.4тЧитать материал на украинском

Главный тренер "Уфы" Дмитрий Кириченко признался, что хотел бы усилить свою команду футболистом сборной Украины Александром Зинченко. В сезоне 2015/16 наш игрок выступал за российский клуб.

"Я бы не отказался от игрока "Ман Сити", но это больше можно рассматривать как шутку. Александр выступает в АПЛ и вряд ли сейчас готов вернуться в Россию. Все-таки Европа для него - приоритетный вариант. Я вообще не обращаю внимания на трансферные слухи. Появись какой-то вариант, наш генеральный директор обязательно мне обо всем рассказал бы", - цитирует наставника "Уфы" Советский спорт.

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Александр Зинченко

Александр Зинченко

ФФУ

Напомним, что Александр Зинченко отказался переходить в питерский "Зенит", объяснив свое решение желанием играть в сильном чемпионате.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий может перейти в питерский "Зенит". Сумма трансфера футболиста составит 14 млн евро. Клуб планирует подписать Ракицкого на 2,5 года.

Защитника "Шахтера" затравили в сети за информацию о возможном переезде в Россию.

На фотографиях "горняков" со сборов в турецком Белеке нет украинского футболиста.

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Персона
Александр Зинченко
Место
Россия
Тег
ФК Манчестер Сити
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Никоноров Александр
Никоноров Александр
да он никакой игрок. пусть сидит во втором составе в гейропе
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