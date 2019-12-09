Бум! 9 декабря в России ждали с опасением, и все ожидания подтвердились – российский спорт получил не просто санкции, а полноценную дисквалификацию (или даже изоляцию из мирового спорта).

Как и прогнозировалось, Россию "жахнули" очень мощно – с Олимпиадами и мировыми первенствами придется попрощаться плюс еще ряд дополнительных наказаний. Хотя наказание могло быть и больше, но…

Новости Футбольный союз РФ отреагировал на решение WADA об отстранении России

OBOZREVATEL разбирает, чем сегодня WADA (Всемирное антидопинговое агентство) "порадовало" российский спорт, и как именно Россия будет расплачиваться за свой глобальный обман.

ЧТО ПРОИЗОШЛО 9 ДЕКАБРЯ?

Еще задолго на эту дату было назначено заседание Исполнительного комитета WADA, который должен был вынести приговор РУСАДА (Российская национальная антидопинговая ассоциация) из-за фальсификаций данных допинг-проб своих спортсменов. Само решение ранее сформировал и выдвинул Комитет по соответствию WADA, а Исполком организации только официально утвердил его. Единогласно.

Все это вылилось в глобальный бан российского спорта в мировом пространстве – на период в 4 года России запрещено участвовать в Олимпиадах и каких-либо международных мультиспортивных соревнованиях мирового масштаба. Совершенно верное – на Олимпиаде 2020 в Токио России не будет, а также сборная России никак не поедет на ЧМ-2022 по футболу.

Сборная России по футболу

Если кратко по предыстории, то все началось из-за подпольной передачи WADA оригинальных отчетов РУСАДА с данными, подтверждающими применение допинга. Все это дело провернул химик-аналитик РУСАДА Григорий Родченков. Когда РУСАДА по требованию WADA передала ей базу данных за 2012-2015 годы, ее изучение выявило массовые изменения или удаления некоторых данных из файла – итоговая таблица значительно отличалась от той, которую WADA передал Родченков.

В WADA пришли к выводу, что в базе данных более 1 250 резервных файлов за 2014-2015 года имеют метку удаления от 29 июня 2016-го, более 450 файлов за 2016-й удалены 17 декабря 2018-го. Последние изменения вносились 16 января 2019 года - за день до передачи данных.

В ЧЕМ КОНКРЕТНО СОСТОИТ НАКАЗАНИЕ РОССИИ?

Своим постановлением WADA вынесла России вердикт, который укладывается в следующие 5 пунктов:

РУСАДА лишается статуса соответствия как главный антидопинговый орган страны и всех лицензий, связанных со статусом; Запрет на организацию мировых соревнований по всем видам спорта; Российским спортсменам запрещено участие на Олимпиаде и чемпионатах мира под любыми признаками атрибутики Российской федерации (флага, гимна и прочей национальной атрибутики) Российским чиновникам запрещено работать в комитетах международных спортивных федераций, которые подписали кодекс WADA. Также действует запрет посещения руководителями ОКР (Олимпийский комитет России) и ПКР (Параолимпийский комитет России) спортивных мероприятий; Россия должна оплатить затраты на расследование, а также штраф в размере 10% от дохода за 2019 год или же 100 тысяч долларов.

РУСАДА получила громкое наказание, и теперь ждет темные времена

По сути, здесь пункт 1 тянет за собой остальные санкции: РУСАДА лишается своего официального статуса, а в основном из-за этот перестают быть легальными как российские все национальные команды страны (также не допускаются к работе в международной плоскости и оба олимпийских комитета России).

И хотя о дисквалификации команд в каждом виде спорта непосредственное решение будет принимать своя мировая федерация (футбольная, хоккейная и т.п.), но почти все мировые федерации подписали кодекс WADA, и мало кому вздумается пойти против ее решения.

КАК ЕЩЕ РЕШЕНИЕ WADA УДАРИТ ПО РОССИИ?

Кроме того, что команды России не могут брать участия в Олимпиадах и разного рода международных соревнованиях, также санкции WADA запрещаю РФ принимать и организовывать у себя какие-либо международные соревнования. А на 4-летний период таковых выпадает немало:

Чемпионат мира по пляжному футболу 2021 (Москва);

Чемпионат мира по волейболу 2022 (10 городов);

Чемпионат мира по хоккею 2023 (Санкт-Петербург);

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2023 (Новосибирск);

Универсиада 2023 (Екатеринбург);

Чемпионат мира по водным видам спорта 2025 (Казань)

Хотя Универсиада 2023 еще под вопросом и будет рассматриваться как отдельный случай. Также уже поступило заявление от Автономной некоммерческой организации "Росгонки", что Гран-при "Формулы 1" России (этап чемпионата мира) пройдет именно в России. Мотивация – контракт на проведение Гран-при "Формулы 1" в России в 2020 году подписан еще в 2010-м, до начала расследований WADA, и что с учетом сроков этап уже технически никак не перенести.

Кроме этого Международная федерации хоккея (IIHF) уже заявила, что предстоящие взрослый и молодежный чемпионат мира 2023 также невозможно перенести из запланированных мест, и менять страну-хозяйку IIHF не собирается. Но здесь уже сама IIHF должна уладить формальности с WADA, если ранее хоккейная федерация подписала ее кодекс (который тем самым обязывается выполнять).

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ЖДАТЬ ИЛИ НЕ ЖДАТЬ РОССИЮ НА ЧМ-2022?

Исходя из общих вышеприведенных положений наказания WADA, сборная России лишена права сыграть на чемпионате мира 2022. Это же вскоре после огласки решения на специальной пресс-конференции подтвердил и глава Комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор.

"Я не знаю, пройдут ли они на этот ЧМ. Если Россия пройдет отборочный этап, команда, представляющая Россию, не может участвовать на чемпионате. Но команда может подать заявку на нейтральной основе, а не как представители России. Но условие - без российского флага, без представителей России" - заявил Тейлор.

Глава Комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор

В ФИФА пока открыто не утверждают, что ЧМ-2022 пройдет без России. Но и отрицать подобное тоже не берутся.

"ФИФА приняла во внимание сегодняшнее решение исполнительного комитета WADA. Мы находимся в контакте с WADA и Ассоциацией летних олимпийских международных федераций для принятия решения относительно возможного распространения санкций на футбол", - цитирует комментарий пресс-службы ФИФА российский сайт championat.com.

Сами же российские власти пока в нокдауне, и могут крыть только правом подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд Лозанны на решение WADA. Апелляция наверняка состоится, но надежды на опровержение наказания WADA почти нет – уж слишком много доказательств у WADA нарушений со стороны России.

ПОЧЕМУ РОССИЯ НЕ ЛИШИТСЯ ЕВРО-2020?

Здесь все определенно просто – наказание России касается только международных мировых турниров. А чемпионат Европы – это региональный, континентальный форум, который не подпадает под формулировку WADA. Поэтому Россия не только сыграет на Евро-2020, но и примет в Санкт-Петербурге несколько его матчей.

Даже если ФИФА захочет наказать Россию и на просторах Евро, вряд ли у нее это получится. Чемпионат Европы проводит УЕФА, которая от своего имени не подписывала кодекс WADA (хотя УЕФА и является формально членом ФИФА, но уже давно стоит в равном статусе с ФИФА).

КАКИЕ СКАНДАЛЫ И ИНЦИДЕНТЫ РОССИЙСКОГО СПОРТА ПОДТВЕРЖДАЮТ ПРАВОТУ WADA?

WADA основывается на исследовании базы данных допинг-проб РУСАДА и изменений самой базы, что является непосредственно фальсификацией и махинацией. Впрочем, за это время российский спорт успел вляпаться в еще ряд скандалов, только подтверждающих правоту WADA.

Например, перед ЧМ-2018 под отдельный взор WADA и мировой общественности попали сразу 34 российских футболиста в подозрении допинга. По словам того же Родченкова, он был готов предоставить WADA конкретные доказательства применения футболистами допинга. А в этом ряду – лучшие российские футболисты: Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев, Сергей Игнашевич, Дмитрий Комбаров, Денис Глушаков и Александр Кокорин. Однако дело до конкретных санкций не дошло, и 34 футболиста стали лишь частью общего доклада для WADA в процессе глобального наказания российского спорта.

34 футболиста сборной России подозревались в употреблении допинга

Также на данный момент изгоем является все Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) из-за обвинения российских атлетов в массовом применении допинга. Это также один из результатов расследования фальсификаций базы данных допинг-проб от РУСАДА, но в этом случае и сама РУСАДА вместе с IAAF (Международная ассоциация легкоатлетических федераций) уже не сопротивлялись. В 2016-м IAAF отстранила ВФЛА, и сейчас дело дошло до того, что РУСАДА ради выхода из кризисной ситуации пошла на полное обновление руководства ВФЛА.

ЧТО ТЕПЕРЬ ЖДЕТ РОССИЙСКИЙ СПОРТ?

Фактически изоляция от мирового года на ближайшие 4 года с потерей кучи дивидендов от участия в Олимпиадах и мировых первенствах. По сути, российские спортсмены теперь сосредоточены только на континентальных форумах, а на мировые чемпионаты могут попасть только в виде исключения под нейтральным флагом.

Впрочем, это явно не конец истории. Теперь WADA плотно возьмется за РУСАДА и выявление конкретных нарушителей: кто, сколько и что принимал, а также кто стоял у истоков допинговой программы и кто что нарушал. А это уже новые санкции конкретно федераций, команд и спортсменов, среди которых могут быть и пожизненные.

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