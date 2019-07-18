"Взяли Верховную Раду": клуб УПЛ рассказал об угрозе

Вице-президент ФК "Мариуполь" Андрей Санин рассказал о провале голосования клубов Премьер-лиги за создание единого телепула УПЛ.

"Юридически телепул есть. Де-юре - есть, де-факто - нет. Большее количество клубов проголосовало за телепул, но клубы, которые против, судя по всему, готовы не пускать съемочные группы к себе на стадион. Мы боимся этого. "Мариуполь" - за единый пул. Мы за развитие украинского футбола и нормальное будущее", - отметил Андрей Санин, чьи слова передает "Трибуна".

Андрей Санин Facebook Андрея Санина

Как отметил вице-президент "Мариуполя", до сих пор неизвестно, как телепул будет работать на практике.

"Боюсь, как бы это вообще не дошло до абсурда. В зале было такое чувство, что взяли Верховную Раду и притащили сюда. В Доме футбола должны решаться футбольные вопросы. Но звучала чистая демагогия, угрозы Третьей мировой войны, матч смерти, матч ненависти. Абсурд", - добавил Санин.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-тренер "Динамо", "Ильичевца", "Ворсклы" Николай Павлов высказался о выборах в Украине.

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