Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

"Взяли Верховную Раду": клуб УПЛ рассказал об угрозе

1.2т Читать материал на украинском

Вице-президент ФК "Мариуполь" Андрей Санин рассказал о провале голосования клубов Премьер-лиги за создание единого телепула УПЛ.

"Юридически телепул есть. Де-юре - есть, де-факто - нет. Большее количество клубов проголосовало за телепул, но клубы, которые против, судя по всему, готовы не пускать съемочные группы к себе на стадион. Мы боимся этого. "Мариуполь" - за единый пул. Мы за развитие украинского футбола и нормальное будущее", - отметил Андрей Санин, чьи слова передает "Трибуна".

Андрей Санин

Андрей Санин

Facebook Андрея Санина

Новости
Проблемы с внедрением VAR в УПЛ: обзор спортивных СМИ

Как отметил вице-президент "Мариуполя", до сих пор неизвестно, как телепул будет работать на практике.

"Боюсь, как бы это вообще не дошло до абсурда. В зале было такое чувство, что взяли Верховную Раду и притащили сюда. В Доме футбола должны решаться футбольные вопросы. Но звучала чистая демагогия, угрозы Третьей мировой войны, матч смерти, матч ненависти. Абсурд", - добавил Санин.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-тренер "Динамо", "Ильичевца", "Ворсклы" Николай Павлов высказался о выборах в Украине.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "Премьер-лига Украины" на OBOZREVATEL.

Тема
Премьер-лига Украины
Место
Украина Мариуполь
Тег
ФК Мариуполь
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Newberry Lesley
Newberry Lesley
Google платить онлайн-роботу від 800 до 1200 євро щодня. Перший місяць я отримав € 22863 і € 32785 в моєму місячному зарплаті від Google, працюючи на дому протягом 4 годин на день. Навіть ті, хто є новими, можуть легко заробляти 4500-6500 євро на тиждень, а прибуток може вийти після того, якk зростуть ще більше ... ......... ⇛⇛⇛⇛⇛ w­w­w­.­W­e­b­JOB­9­8­.­COM
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel