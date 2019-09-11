Вызывает опасения: Лунин стал головной болью "Реала"

Руководство мадридского "Реала" обеспокоено ситуацией вокруг украинского голкипера Андрея Лунина, который принадлежит Королевскому клубу, но отдан в аренду до конца сезона в "Вальядолид".

За три тура стартовавшего чемпионата Испании украинец еще не провел ни одной игры за "Вальядолид". В "Реале" разочарованы этим — клуб заинтересован, что игрок будет получать достаточно времени на футбольном поле, сообщает Marca.

Андрей Лунин marca.com

В мадридском клубе рассчитывают, что в следующем сезоне Лунин будет конкурировать с Тибо Куртуа за место в стартовом составе "Сливочных".

Как сообщает издание, в "Реале" не хотели повторять ошибку прошлого сезона, когда Лунин был отдан в аренду "Леганесу", однако в итоге сыграл там всего семь матчей за весь год. В Мадриде надеялись, что с "Вальядолидом" история не повторится, однако пока что тренерский штаб этой команды доверяет основному голкиперу 30-летнему Жорди Масипу.

По сведениям испанской прессы, "Реал" продолжает внимательно следить за Луниным, с которым связывает большие надежды в будущем.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом 2019 года Андрей Лунин с молодежной сборной Украины стал чемпионом мира (U-20). Украинец провел летнюю подготовку с "Реалом", однако в итоге вновь ушел в аренду.

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