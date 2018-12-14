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Вызов "Динамо", лезвие Фонсеки: почему украинский футбол осенью больше удивлял, чем расстраивал

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Украинский футбол переживает не лучшие времена, когда чемпионат страны поддается все новым потрясениям. Впрочем, украинцам уже свойственно создавать положительные моменты из самых сложных ситуациях, так что без радостей не остался и наш футбол.

Подбивая итоги осенней части сезона, OBOZREVATEL с легким удивлением находит сразу ряд факторов, благодаря которым украинский футбол больше удивлял, нежели расстраивал.

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"Александрия" наконец-то заиграла в футбол и на деле бросила вызов "Динамо"

После 2014-го фактически никто не мог посягнуть на первые два места в УПЛ, которые без сомнений занимали "Шахтер" и "Динамо". Но в этом сезоне вызов грандам таки брошен - "Александрии" не хватило лишь малость, чтобы уйти на зимний перерыв на второй позиции и обойти "Динамо".

Конечно, пока о полноценной "революции" в борьбе за серебро говорить не приходится - прошло только полсезона, и в ситуации немало виновато само "Динамо", добрую часть осени проведшее очень нестабильно. Но все же "Александрия" совершила небывалый скачок вверх и впервые за долгие годы заставляет грандов украинского футбола здорово нервничать.

Что так двигает "Александрию", и сколько здесь везения? "Повезло" сразу можно отбросить - плоды команды Владимира Шарана вполне заслужены. Александрийцы, в общем неважно проводя первые таймы, в борьбе и на характере заслуженно выиграли многие матчи, "на жилах" беря свое.

Конечно, для таких подвигов нужна и основа, что у "Александрии" также имеется. Но приятно отметить, что это не сумбурно собранная команда-полугодка, а результат многолетней работы не столько Шарана, сколько клуба в целом. "Александрия" - один из редких клубов Украины, который без особых последствий пережил падение УПЛ в 2014 году, соблюдает адекватные и реальные условия зарплат и имеет четкую стратегию движения вперед. Да, порой эту стратегию называют "колхозной" (клуб из маленького городка играет фактически без звезд своим ресурсом), но эта стратегия дает результат. А многих противников александрийцев, которые делали громкие заявления и строили "большие планы", уже вовсе нет на футбольной карте Украины.

"Александрия"

"Александрия"

fco.com.ua

В то время, когда в большинстве украинских клубов происходит целая циркуляция игроков и почти не наблюдается многолетнего строительства команд, в "Александрии" это главный фактор. Сегодняшний состав собран на протяжении нескольких сезонов и, главное, без вопросов о возможном уходе - основные игроки чувствуют себя комфортно и не думают о трансферах, сохраняя крепость команды.

Более того, в этом сезоне Шаран сумел добиться небывалой стабильности стартового состава, особенно в защите - голкипер Панькив, защитники Шендрик, Бондаренко и Цуриков, опорные хавбеки Банада и Запорожан пропускали очень мало игр осенью. Благодаря этому "Александрия" испытывала очень мало проблем в обороне и стала 4-й командой УПЛ по "сухости" своих ворот (после "Динамо", "Шахтера" и "Зари").

Андрей Запорожан

Андрей Запорожан

fco.com.ua

Также "горожане" сбросили немало критики за прошлый сезон, когда штамповали серии из ничьих и играли в очень прагматичный футбол. Да, сейчас "Александрию" и близко не назовешь "барселоной", многие ее матчи по-прежнему заканчиваются с небольшими счетами. Но сейчас команда действительно нащупала свою игру в атаке. Раззабивался Банада (6 голов) и Шастал (4 гола), немало ассистов сделал Грицук (4), отлично влился в новую команду хавбек Ковалец. И даже без сильного форварда на острие команда вообще не испытывает проблем в атаке, когда надо выжать минимально необходимый результат.

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Для "Александрии" прошедшая осень - большой вызов. Нет, общую задачу "попасть в шестерку" команда Шарана выполнит (закончит сезон если не на 3-й, то точно 4-й или 5-й). Главным будет не "забуксовать" и продолжать расти, чтобы действительно соответствовать званию "одна из лучших команд УПЛ". У "Александрии" есть все возможности для этого, теперь остается только продуманно их реализовать.

"Шахтер" был в 25-ти минутах от чуда Лиги чемпионов

2 очка после 2-х туров - такая статистика просто вводила в ступор (если не в ужас) болельщиков "Шахтера". В начале группового этапа ЛЧ дончане сыграли вничью с "Хоффенхаймом" и "Лионом", имея очень скромный очковый багаж перед дальнейшими матчами.

Еще больше пессимизма стало, когда "Шахтер" безвольно и крупно проиграл "Ман Сити" (0:3 и 0:6) - многим начало казаться, что команда Паулу Фонсеки не выйдет даже в Лигу Европы и полностью вылетит из еврокубков. Но затем случилось чудо в Зинсхайме и появилась надежда на спасение. До 65-й минуты матча с "Лионом" в Киеве все складывалось для "горняков" отлично в плане результата, но в итоге французы таки взяли свое.

В целом сейчас "Шахтер" мало соответствует уровню плей-офф Лиги чемпионов, немало ослабнув по сравнению с предыдущим сезоном, поэтому 3-е место в группе - самый оптимальный результат. Но как же "горняки" провели групповой турнир - это была лучшая евроосень среди украинских клубов за последние годы!

В первую очередь "Шахтер", несмотря на все проблемы в защите и центре поля, а также на скудность скамейки запасных, показывал яркий футбол, что в первую очередь хочется видеть болельщикам. Да, результат порой разочаровывал (а встречи с "Ман Сити" вообще стоит вынести за скобки - они были фактически провалены), но какие были матчи - интригующая ничья с "Хоффенхаймом" дома, зрелищный второй тайм с "Лионом" во Франции, невероятная победа над немцами в гостях на последних минутах. Эту ЛЧ в исполнении "Шахтера" стоило смотреть хотя бы из-за этого (не говоря уже просто о качестве футбола).

"Шахтер" против "Лиона"

"Шахтер" против "Лиона"

shakhtar.com

В чемпионате Украины "Шахтер" порою скучает, налегке обыгрывая соперников 3:0, что никак не способствует прогрессу команды. Но даже в таких условиях вместе со своими проблемами Фонсека и команда сумели выдать отличную еврокампанию в Лиге чемпионов, оставив болельщикам много эмоций. И выиграй таки "Шахтер" у "Лиона" в последнем матче, выход в плей-офф ЛЧ после 2-х очков в 2-х турах - это было бы настоящее чудо для нынешнего украинского футбола.

Хромающее "Динамо" героически прошло ЛЕ и досрочно вышло из группы

Еврокубковая ситуация "Динамо" вначале была аналогичной раскладам "Шахтера" - 2 очка после 2-х туров и масса пессимизма. Но если "горняки" допускали осечки в ЛЧ с лучшими командами Европы, то "Динамо" по-глупому оступалось в поединках с "Астаной" и "Яблонцем"…

"Динамо"

"Динамо"

shakhtar.com

На Хацкевича и команду тогда обрушилось много критики, и международная пауза после матча с "Яблонцем" обрела для "Динамо" огромную важность. Казалось, что ничего особо у "бело-синих" не изменится до зимы, и что команда Хацкевича под угрозой не выхода даже из такой группы ЛЕ.

Но в какой-то момент "Динамо" встрепенулось (наверняка результат дала работа Хацкевича над отношением отдельных игроков), а ключевым моментом стал гол Буяльского во Франции в поединке с "Ренном". Да, "Ренн" в целом оказался не готов противостоять "Динамо" и подошел к матчам с украинцами в скверной форме. Но игра во Франции складывалась вничью, что было не хорошо для киевлян, пока на 89-й минуте не забил Буяльский. 2:1 в пользу "Динамо", которое тем самым резко улучшило свое положение в группе.

Тот гол был во многом случайным (что сразу на поле не скрывал и сам Буяльский), но именно он перевернул всю евроосень "Динамо". Киевляне получили как хороший психологический толчок, так и нужный актив в виде 3-х очков, а команда наконец-то почувствовала, что может выигрывать свою группу.

В итоге "Ренн" без проблем был побежден еще раз дома, и хотя поединок с "Астаной" в гостях можно назвать "отскоком года" для "Динамо", но задача отлично выполнена - есть 1-е место в группе, да еще и досрочно.

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"Динамо" названо лучшей командой Лиги Европы

В "Динамо" проявились очередные "ростки" прогресса команды Хацкевича, когда, казалось, ничего не получается и нужно все делать сначала. Потихоньку улучшается рисунок игры, все больше проявляет себя молодежь, набирают обороты легионеры. "Динамо" было на грани неудачи в этом евросезоне, но вовремя сделало выводы и добавило основную порцию позитива в жизнь украинского футбола (хоть и смазало всю картину поражением от "Яблонца" в ничего не значащем матче 6-го тура).

Сборная Украины провела осень на одной дыхании и хорошо подготовилась к отбору на Евро-2020

Большая часть первого сезона Лиги наций уже завершилась (осталось определить победителя и провести квалификационные плей-офф на Евро-2020), но споры об актуальности и качестве турнира никак не утихают. Но пока болельщики и специалисты дискутируют, Украина прошла свою группу ЛН и добилась определенных успехов. Значимы они или нет - это уже другой вопрос.

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Прощался, резал, доверял: как Шевченко изменил сборную Украины этой осенью

Впервые за многие годы благодаря попаданию в ЛН "сине-желтые" провели отличную для себя осень. Да, с одной стороны однообразные и посредственные соперники (Чехия и Словакия) и не самое лучшее отношение к турниру со стороны всех участников. Но с другой - Украина имела стабильный плацдарм в виде товарищеского турнира для подготовки к самому отбору Евро-2020, приправив все это дело спаррингами с Италией и Турцией. Ко всему прочему, выиграв группу ЛН, "сине-желтые" сумели повыситься в классе и в следующем розыгрыше Лиги наций будут играть в группе с топ-сборными, что также многое значит.

Александр Караваев в форме сборной Украины

Александр Караваев в форме сборной Украины

dynamo.kiev.ua

Несмотря на кризис украинского футбола, тренерскому штабу Андрея Шевченко удалось собрать и создать симпатичную молодую команду, которая имеет отличные перспективы. В матче с Италией украинцы отлично показали зубы и вселили оптимизм, а победы в ЛН дают повод для уверенности в будущем. Украинские болельщики уже стали забывать, что сборная Украины может быть успешной благодаря игре. Но Шевченко и Ко осенью хорошо напомнили об этом и все больше заставляют верить, что сборная как раз благодаря своему футболу (а не игре на результат) сможет напрямую пробиться на Евро-2020.

Читайте все новости по теме "Премьер-лига Украины" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим СухенкоМаксим Сухенко
Темы
Премьер-лига УкраиныЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига наций
Персоны
Паулу ФонсекаАлександр Хацкевичфутболист Андрей Шевченко
Теги
ФК Динамо КиевФК РеннФК АстанаФК ШахтерФК Манчестер СитиФК Олимпик ЛионФК ХоффенхаймФК Александриясборная Украины по футболусборная Словакии по футболусборная Чехии по футболу
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