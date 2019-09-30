"Вывез бы всех в лес": Милевский эпично описал ситуацию в киевском "Динамо"

Бывший игрок киевского "Динамо" Артем Милевский поделился мнением о нынешнем состоянии столичного клуба.

"В наше время, если бы мы не выиграли 6 матчей подряд, то не знаю, что бы с нами сделали. Бесплатно играли бы. Игорь Михайлович Суркис вывез бы всех в лес. Это 100 процентов. Заказал бы всем по мерсу и вывез в лес. Там бы в футбол играли, тренировались. Мягко говоря", - сказал Милевский в интервью программе "Профутбол".

Артем Милевский

Также бывший форвард "Динамо" прокомментировал назначение на пост главного тренера команды Алексея Михайличенко.

"Это странный выбор, как для меня. Сколько лет прошло – не знаю, какие у него сейчас тренировки. Но в мое время были очень тяжелые. Тогда мы ездили в Ялту. Бегали по серпантину. Бежали "тест Купера" – 5 по 300 метров. Мне кажется, ни в одной команде мира уже таких тренировок нет. Михайличенко все держит в себе, эмоции старается не показывать наружу. И видно по нему, что он, столько лет проработав в "Динамо", очень переживает за клуб. Дай Бог ему здоровья с такой командой", – добавил Артем Милевский.

Напомним, Милевский защищал цвета "Динамо" в период с 2002-го по 2013 годы.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне сеть всполошил неоднозначный поступок Артема Милевского в чемпионате Беларуси.

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