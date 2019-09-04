Высказали претензии: стало известно о конфликте в "Динамо"

После неудачного матча с "Зарей" футболисты "Динамо" устроили выяснение отношений в раздевалке команды, утверждает журналист Игорь Цыганык

"После игры с "Зарей" в раздевалке "Динамо" был достаточно серьезный разговор между футболистами и тренерским штабом, а также футболистами между собой. Было достаточно все непросто, и некоторые футболисты высказали свои претензии тренерскому штабу. Мол, они не совсем понимают, как им готовиться к поединкам, и что от них требует тренер", - сообщил Цыганык в эфире своего Youtube-канала.

Если при прошлом тренере от них требовалась совсем одна игра, то сейчас к ним предъявляются совсем другие требование.

"Михайличенко совсем по другому строит игру, чем Хацкевич. Он строит выход из обороны через долгий пас. Нужно добегать доставать этот мяч, для этого нужно быть очень хорошо функционально подготовленным. Команда прошла сложнейший этап, когда были двухразовые тренировки и сейчас идет работа над "физикой". Как следствие - провал во втором тайме матча с "Зарей", возникший на фоне этих огромных нагрузок", - подытожил Цыганык.

Напомним, что матч 6-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге "Заря" - "Динамо" завершился со счетом 2:2.

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