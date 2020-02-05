"Динамо" получило окончательный приговор по скандалу с "Шахтером"

Апелляция киевского "Динамо" на решение КДК УАФ по расистскому скандалу в матче 14-го тура Премьер-лиги против донецкого "Шахтера" отклонена в полном объеме, сообщает Sport Arena.

Тайсон в матче Динамо - Шахтер

Таким образом, решение о наказании киевского клуба матчам без зрителей (плюс еще одна игра – условно) и штрафом в 500 тысяч гривен оставлено в силе.

У "Динамо" остается еще возможность оспорить решение в CAS. Также пока неизвестно, какой именно матч без зрителей проведет столичная команда. Теоретически – первый по календарю после вынесения решения апелляционного комитета (домашняя игра 19-го тура против "Ворсклы" 22 февраля).

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 октября 2019 центральная встреча 14-го тура УПЛ "Шахтер" - "Динамо" завершилось со счетом 1:0 и ознаменовалась грандиозным скандалом. На последних минутах киевские ультрас стали скандировать расистские речевки в адрес капитана "горняков" Тайсона. Бразилец в ответ показал им средний палец и был удален.

Позже в поддержку Тайсона выступил его именитый соотечественник и форвард французского ПСЖ Неймар.

12 ноября нацполиция открыла уголовное дело по факту возможных проявлений расизма

И "Шахтер", и "Динамо" осудили расистские проявления, которые произошли во время игры.

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