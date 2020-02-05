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7 февраля • обновлено в 08:31
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"Динамо" получило окончательный приговор по скандалу с "Шахтером"

4.8т
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Апелляция киевского "Динамо" на решение КДК УАФ по расистскому скандалу в матче 14-го тура Премьер-лиги против донецкого "Шахтера" отклонена в полном объеме, сообщает Sport Arena.

Тайсон в матче Динамо - Шахтер

Тайсон в матче Динамо - Шахтер

Таким образом, решение о наказании киевского клуба матчам без зрителей (плюс еще одна игра – условно) и штрафом в 500 тысяч гривен оставлено в силе.

У "Динамо" остается еще возможность оспорить решение в CAS. Также пока неизвестно, какой именно матч без зрителей проведет столичная команда. Теоретически – первый по календарю после вынесения решения апелляционного комитета (домашняя игра 19-го тура против "Ворсклы" 22 февраля).

Новости
"Шахтер" наказали за русский язык на матче с "Динамо"

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 октября 2019 центральная встреча 14-го тура УПЛ "Шахтер" - "Динамо" завершилось со счетом 1:0 и ознаменовалась грандиозным скандалом. На последних минутах киевские ультрас стали скандировать расистские речевки в адрес капитана "горняков" Тайсона. Бразилец в ответ показал им средний палец и был удален.

Позже в поддержку Тайсона выступил его именитый соотечественник и форвард французского ПСЖ Неймар.

12 ноября нацполиция открыла уголовное дело по факту возможных проявлений расизма

И "Шахтер", и "Динамо" осудили расистские проявления, которые произошли во время игры.

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Читайте все новости по теме "Премьер-лига Украины" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов
Темы
Премьер-лига Украины Динамо - Шахтер
Персона
Тайсон
Место
Украина
Теги
ФК Динамо Киев ФК Шахтер
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Bogachuk Alex
Bogachuk Alex
Ультрасы Динамо сами макаки, и я не удивлюсь если среди них найдутся афро-американцы, которые прям спать не ложатся, ссут в подъездах и под мостами хренотень рисуют.
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