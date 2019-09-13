"Выливают много грязи": футболист сборной Украины рассказал, что происходит в "Динамо"

Украинский полузащитник бельгийского "Гента" Роман Яремчук рассказал о своем общении с футболистами киевского "Динамо", с которыми разговаривал во время визита в сборную Украины.

"Общался с ребятами из "Динамо". Говорят, что, конечно, им неприятно сейчас, что на них выливают очень много грязи. Все, кому ни лень, их обсуждают. Они не могут выиграть уже пять матчей, у них психологическая яма. Они поэтому очень переживают", - отметил Яремчук, которого цитирует FootballHub.

Роман Яремчук twitter.com

Также нападающий "Гента" провел параллели между чемпионатами Бельгии и Украины.

"Я вот смотрю на футболистов "Динамо", например. Если бы некоторые из них играли в чемпионате Бельгии, то они бы уже имели на руках пару приглашений от топ-команд, сто процентов. Но, видимо, на Украину не смотрят, как на рынок. Брать молодых, перепродавать - это больше для Европы, той же Бельгии. Там делают бизнес, а Украина как-то отошла в сторону", - отметил форвард.

Роман считает, что в Бельгии играть легче, чем в Украине.

"В чемпионате Украины футбол не так силен тактически, но очень развит физически, он вынослив. Если ты не готов физически, то тебе будет очень трудно. В чемпионате Бельгии играть легче, чем в Украине, где команды закрываются, как против "Динамо". Когда 10 человек в своей штрафной стоит, что ты тогда покажешь? Без шансов. В Бельгии открытый футбол, много голевых моментов и легче себя показать", - сказал Яремчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-футболист "Динамо" Андрей Ярмоленко, который сейчас выступает за английский "Вест Хэм", рассказал, чего, по его мнению, не стоит делать игрокам киевского клуба.

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