Вылет России и камбэк "Ливерпуля": результаты Лиги чемпионов 11 декабря

В Европе состоялся шестой тур самого престижного футбольного клубного турнира континента – Лиги чемпионов. 16 команд во вторник, 11 декабря, провели поединки в группах A, B, C и D.

Из результатов стоит отметить минимальную победу "Шальке" с Коноплянкой в основе над московским "Локомотивом", который вылетел из еврокубков, а также фейерический камбек "Ливерпуля" в матче против "Наполи", который позволил мерсисайдцам выйти в плей-офф турнира. Кроме того, дортмундская "Боруссия" уверенно одолела "Монако", "Барселона" и "Тоттенхэм" сыграли вничью, а ПСЖ поиздевался над "Црвеной Звездой".

В остальных матчах "Порту" разобрался с "Галатасараем", "Атлетико" и "Брюгге" сильнейшего не определили, а "Интер" поделил очки с ПСВ.

Результаты 11 декабря

Группа А

"Брюгге" Бельгия – "Атлетико" Испания 0:0 (0:0, 0:0)

"Брюгге" – Хорват, Пулен, Мехеле, Денсвил, Вормер, Ванакен (Ритс, 90), Амрабат, Накамба, Уэсли, Опенда (Схрейверс, 74), Нгонж (Луан Перес, 69).

"Атлетико" – Облак, Монтеро, Годин, Арьяс, Сауль, Парти (Калинич, 68), Родри Эрнандес, Коке, Лемар, Желсон Мартинш (Корреа, 60), Гризманн.

Предупреждения: Монтеро (20), Сауль (48), Денсвил (56), Годин (57), Амрабат (76).

⏱ 95' | 0-0 | ¡Final! Empate sin goles en Brujas.#AúpaAtleti#BrujasAtleti#UCLpic.twitter.com/pOTUmsUugo

— Atlético de Madrid (@Atleti) 11 декабря 2018 г.

"Монако" Монако – "Боруссия" Д Германия 0:2 (0:1, 0:1)

Голы: 0:1 – 15 Геррейру, 0:2 – 88 Геррейру.

"Монако" – Бенальо, Бадиашиле, Глик, Раджи, Хенрихс, Диоп, Тилеманс, Массанго (Тюрам-Ульен, 69), Аит-Беннассер, Бьянконе (Серрано, 78), Фалькао (Силла, 64).

"Боруссия" Д – Хитц, Диалло, Топрак, Шмельцер, Геррейру (Серхио Гомес, 90), Вайгль, Дауд (Вольф, 76), Гетце, Пулишич, Хакими, Филипп (Пако Алькасер, 79).

Предупреждения: Фалькао (21), Раджи (27), Тилеманс (32), Дауд (49), Вайгль (68), Диоп (78).

Borussia Dortmund

Borussia Dortmund

Borussia Dortmund

Группа В

"Барселона" Испания – "Тоттенхэм" Англия 1:1 (1:0, 0:1)

Голы: 1:0 – 7 Дембеле, 1:1 – 85 Лукас Моура.

"Барселона" – Силлессен, Лангле, Миранда, Нелсон Семеду, Вермален, Артур, Аленья, Коутиньо, Ракитич (Бускетс, 46), Дембеле (Денис Суарес, 76), Мунир (Месси, 63).

"Тоттенхэм" – Льорис, Алдервейрелд, Роуз, Уокер-Питерс (Ламела, 61), Вертонген, Уинкс (Льоренте, 83), Сиссоко, Алли, Эриксен, Кейн, Сон Хын Мин (Лукас Моура, 71).

Предупреждения: Уокер-Питерс (15), Нелсон Семеду (68).

FC Barcelona

FC Barcelona

FC Barcelona

FC Barcelona

"Интер" Италия – ПСВ Голландия 1:1 (0:1, 1:0)

Голы: 0:1 – 13 Лосано, 1:1 – 73 Икарди.

"Интер" – Ханданович, де Врей, Асамоа (Мартинес, 69), Д`Амброзио, Шкриньяр, Валеро, Брозович, Перишич, Кандрева (Кейта Бальде, 56), Политано (Врсалько, 83), Икарди.

ПСВ – Зут, Сэйнсбери, Тасенде, Думфрис, Виргевер, Гутьеррес (Садилек, 65), Хендрикс, Лосано (Перейро, 90), Росарио, Бергвейн (Мален, 71), де Йонг.

Предупреждения: Брозович (44), Зут (52), Бергвейн (71), Политано (71), Садилек (86), Думфрис (90), Шкриньяр (90).

Группа С

"Ливерпуль" Англия – "Наполи" Италия 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 34 Салах.

"Ливерпуль" – Алиссон, Матип, Робертсон, Александер-Арнолд (Ловрен, 90), ван Дейк, Вейналдум, Хендерсон, Милнер (Фабиньо, 85), Мане, Салах, Фирмино (Кейта, 79).

"Наполи" – Оспина, Альбиоль, Мариу Руй (Гулям, 70), Максимович, Кулибали, Фабиан Руис (Зелиньски, 62), Гамшик, Кальехон, Аллан, Инсинье, Мертенс (Милик, 67).

Предупреждения: ван Дейк (13), Кулибали (40), Салах (83), Робертсон (90).

Liverpool FC

Liverpool FC

Liverpool FC

Liverpool FC

Liverpool FC

"Црвена Звезда" Сербия – ПСЖ Франция 1:4 (0:2, 1:2)

Голы: 0:1 – 9 Кавани, 0:2 – 40 Неймар, 1:2 – 56 Гобелич, 1:3 – 74 Маркиньос, 1:4 – 90 Мбаппе.

"Црвена Звезда" – Борян, Дегенек, Родич, Стойкович, Йованчич, Гобелич, Марин (Йовелич, 86), Чаушич, Симич (Эбесилио, 72), Павков (Боачи, 72), Бен-Набуан.

ПСЖ – Буффон, Тиаго Силва, Маркиньос, Бернат, Кимпембе, Ди Мария (Дракслер, 88), Верратти (Рабьо, 83), Керер, Неймар, Кавани, Мбаппе.

Предупреждения: Борян (10), Павков (28), Керер (29), Бернат (62), Стойкович (78), Гобелич (87).

Группа D

"Шальке" Германия – "Локомотив" Россия 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 90 Шопф.

"Шальке" – Фэрманн, Налдо, Мендиль (Баба, 16), Настасич, Стамбули, Маскарель, Голлер (Харит, 59), Сердар, Шопф, Коноплянка, Тойхерт (Кутуджу, 72).

"Локомотив" – Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Хеведес, Рыбус, Ал. Миранчук, Баринов, Крыховяк, Денисов, Эдер (Ан. Миранчук, 46), Фарфан (Смолов, 80).

Предупреждения: Сердар (27), Денисов (45), Голлер (45), Хеведес (65), Фарфан (80), Стамбули (87).

FC Schalke 04

FC Schalke 04

FC Schalke 04

FC Schalke 04

"Галатасарай" Турция – "Порту" Португалия 2:3 (1:2, 1:1)

Голы: 0:1 – 17 Фелипе, 0:2 – 42, пенальти Марега, 1:2 – 45, пенальти Фегули, 1:3 – 57 Сержиу Оливейра, 2:3 – 65 Дердийок.

"Галатасарай" – Муслера, Майкон, Нагатомо, Мариано, Кабак, Донк (Оньекуру, 46), Фернандо, Ндиайе, Фегули (Челик, 89), Родригеш, Дердийок.

"Порту" – Касильяс, Фелипе, Теллес, Макси Перейра, Диогу Лейте, Сержиу Оливейра (Авазьем, 82), Данилу Перейра, Марега, Эррера, Эрнани (Жорже, 73), Адриан (Андре Перейра, 73).

Предупреждения: Марега (87), Фернандо (87).

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека поблагодарил "Динамо" за возможность провести заключительный поединок группового раунда Лиги чемпионов против "Лиона" на НСК "Олимпийский". При этом столичный клуб может провести свою еврокубковую игру на другом стадионе из-за плохих погодных условий.