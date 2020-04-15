Российский журналист Георгий Кудинов, проходивший лечение от коронавируса в итальянской клинике, рассказал, как протекала его болезнь.

У журналиста в одночасье пропали температура и жуткий кашель. Врачи сказали, что это как раз особенность коронавируса.

Клиника в Италии

"У этой болезни есть переломные дни, когда происходят какие-то сдвиги, причем дело может развернуться как в одну, так и в другую сторону. У меня, к счастью, вроде повернулось в правильную сторону. Но был и один парадокс. Когда поутих кашель, сделали полноценный рентген, и там совершенно очевидно проявилась двусторонняя пневмония. У меня как у дилетанта в голове возник хаос: убойный кашель и температура пропали, а результаты исследования хуже тех, что были еще в приемном покое", - цитирует Кудинова "СЭ".

Доктора объяснили, что изначально на рентгене может выявляться не все, а негативные внутренние процессы проявляются на снимках иной раз с задержкой.

"Вроде принимаешь такое объяснение, но все равно как-то неспокойно. Кстати, только через несколько дней пребывания в инфекционной палате ко мне вернулся сон — до этого пять-шесть ночей практически не спал, маялся. А потом все вроде бы пошло в нужную сторону", - подытожил Кудинов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кудинов рассказал, как проходил лечение от коронавируса в итальянской клинике.

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