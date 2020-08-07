Вратарь "Динамо" рассказал, как его обругал арбитр на матче Лиги Европы

Георгий Бущан вспомнил об играх в Мальме и Копенгагене. "Динамо" Киев от Шурика

Вратарь киевского "Динамо" Георгий Бущан заявил, что в одном из матчей Лиги Европы ему досталось от арбитра.

Футболист пытался обратить внимание судьи на поведение ультрас соперника, которые закидывали динамовца посторонними предметами, но в ответ рефери лишь отмахнулся.

"Могу сказать, что, когда рядом трибуны, на которых болельщики соперника, многое остается за кадром. У нас бы на это обращали внимание, а в Европе не сильно. В меня лично и в Копенгагене, и в Мальме прилетали стеклянные бутылки. Был случай, когда прилетел кроссовок. Мы показывали бутылку судье. По итогу этого не было в эфире, а судья посмотрел и сказал: "Выкинь бутылку нахр*н и не трогай меня!" – заявил Бущан для передачи "Подкаст динамовца".

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" вошли в список лучших команд в истории Лиги чемпионов.