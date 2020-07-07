Выйдут с лопатами, хоронить, – журналист о премиальных "Ворсклы" в финале Кубка Украины

Известный российский комментатор и журналист Алексей Андронов заявил, что премиальные "Ворсклы" в случае победы в финале Кубка Украины над киевским "Динамо" составят один миллион евро.

"Завтра в Украине финал Кубка. "Динамо" Алексея Михайличенко против "Ворсклы" Юрия Максимова. Все умеют считать. Премиальные Ворсклы за победу – 1 000 000 €. С учетом зарплат игроков в 2-4-7 тысяч в месяц – они выйдут с лопатами. Хоронить. Смысл в том, что если Ворскла выиграет – она напрямую в Лиге Европы. Даже если она там не выиграет ни одного матча – это почти 6 000 000 €. Миллион команде – по-братски", – написал Андронов у себя в Telegram.

Он отметил, что "Динамо" сейчас находится не в лучшей форме, и вспомнил о судейском факторе – матч будет судить Екатерина Монзуль.

""Динамо" сейчас тяжелое. Слабое. Может не выдержать. Судит финал Кубка страны Екатерина Монзуль! Арбитр ФИФА. "Динамо" очень зло на нее. Надеюсь, они найдут в себе силы выйти с букетом. Кстати, "Динамо" вымело со своего пути "Шахтер", но при этом может оказаться четвертым в чемпионате – легко. В общем, матч – огонь", – подытожил Андронов.

Андронов анонсировал финал Кубка Украины между "Динамо" и "Ворсклой" Telegram Алексея Андронова

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" назвало имена игроков, которые отправились на финальный матч Кубка Украины против "Ворсклы".

Ранее стало известно, где можно будет посмотреть решающий поединок, который состоится в среду, 8 июля, в Харькове на ОСК "Металлист".