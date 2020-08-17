Выход "Шахтера" в полуфинал ЛЕ и фактор Луческу: обзор спортивных СМИ

На минувшей неделе хорошую погоду в нашем футбольном медиапространстве обеспечили две важнейшие победы. "Шахтер" пробился в полуфинал Лиги Европы УЕФА, а турнир в первой лиге вопреки стараниям УАФ/ФФУ финишировал в честной борьбе.

Столь далеко во втором по значимости клубном евротурнире горняки зашли в третий раз, однако впервые – не под руководством Мирчи Луческу. Несомненный успех! Даже притом, что на стадиях 1/8 и 1/4 финала донецкой команде удалось избежать встречи с фаворитами соревнования.

В ПОЛУФИНАЛ – НА КЛАССЕ

Объективно шансы "Шахтера" в четвертьфинальном противостоянии с "Базелем" выглядели предпочтительнее. Команда Марселя Коллера провела не лучший сезон, завершив национальное первенство на третьем месте. К тому же на игру с украинским клубом она не могла выставить оптимальный состав, в частности лишившись не только основного вратаря Омлена, выбывшего из-за травмы, но и ключевого исполнителя в центре обороны Джумбарта, который перебрал желтых карточек.

Впрочем, латать дыру во вторник пришлось и Луишу Каштру, не побоявшемуся отрядить в центр защиты 21-летнего чемпиона мира Валерия Бондаря, который не смазал еврокубковый дебют, успешно заменив дисквалифицированного Давида Хочолаву.

Швейцарцы начали из рук вон плохо и оказались в положении догоняющих уже на второй минуте. Жуниор Мораэс замкнул головой передачу Марлоса с углового, и этот гол, по сути, предопределил дальнейший ход игры. "Базель", не привыкший действовать с позиции силы, сходу был поставлен в некомфортные условия.

"Донецкая команда играла в свой привычный футбол – с контролем мяча, коротким пасом. И, что более важно, первым номером. Сколько-нибудь опасных моментов у ворот "Базеля" горняки в стартовые минуты первого тайма практически не создали, но постоянно держали в напряжении оборону соперника" (profootball.ua, 11. 08.20), – описывает начало встречи обозреватель Антон Лемешко.

"То, насколько непринужденно "Шахтер" проходил оборону оппонента, даже вызвало некоторое недоумение, ведь в четырех предыдущих играх плей-офф "Базель" не пропустил ни одного гола. Неужели команда Коллера надеялась, что соперник, как и в противостоянии с "Вольфсбургом", будет транжирить момент за моментом?" (footclub.com.ua, 11. 08.20), – искренне удивлялся его коллега Сергей Воронюк.

Все свои возможности горнякам до перерыва реализовать, конечно, не удалось, но удвоить счет стараниями Тайсона "Шахтер" все-таки смог, после чего швейцарцы оказались совсем уж в критическом положении.

И все же, несмотря на преимущество в два гола, подопечные Каштру, по мнению журналиста Вадима Самойлова, начали второй тайм слишком расслабленно за что, будь соперник поудачливее, вполне могли поплатиться.

"Все устроил сам "Шахтер", отдав инициативу (что еще могло выглядеть как стратегия) и расслабившись (что всегда недопустимо). В эти минуты все могло перевернуться. Арбитр Майкл Оливер в компании с VAR оказались на нашей стороне – оба момента в штрафной с участием Додо вполне могли окончиться назначением пенальти. Обидно, что суета и нервы в обороне стали следствием не каких-то сверхусилий соперника, а собственных командных свойств. Это странно, но при огромном игровом преимуществе "Шахтера" "Базель" нанес почти столько же ударов по воротам (15 у нас, 14 у них). И если бы противник попадал в створ чаще, "Шахтер" мог получить большие проблемы. На наше счастье, только дважды мяч летел в створ ворот Андрея Пятова. Это – еще один элемент той дружеской помощи, которую нам оказал "Базель" (terrikon.com, 12. 08.20).

В то же время Самойлов подчеркивает, что главным ключом к "швейцарскому замку" стала исключительная готовность горняков к этому матчу и к европейской кампании вообще – дескать, это было заметно еще в предыдущей игре с "Вольфсбургом".

"Высокий прессинг в исполнении "Шахтера" – это считается чем-то экзотическим, но во вторник мы видели его применение неоднократно. Отрабатывали в отборе все – никто не ленился, всем хотелось пройти подальше в этой Лиге Европы, складывающейся так удачно. Что важно – сил и желания хватило на весь матч. Даже после 75-80-й минуты было видно, что "Шахтер" остается боеспособным и, если надо, может прибавить" (terrikon.com, 12. 08.20).

Как итог, в последние 15 минут Алан Патрик и Додо забили еще по мячу, на что "Базель" перед самым финальным свистком ответил лишь голом престижа. 4:1 – более чем уверенная победа чемпиона Украины!

Тем не менее, на послематчевой пресс-конференции наставник горняков был сдержан в эмоциях:

"Мы играли против команды, у которой за 10 матчей было 8 побед, 1 ничья и 1 поражение. Просто, чтобы напомнить, насколько сложным был матч. Сегодня я очень доволен своими игроками, будем готовиться к следующему испытанию. Это сейчас самое главное" (xsport.ua, 12. 08.20)

Успех донецкого клуба имел важное значение и с точки зрения перспектив наших клубов в Европе. В таблице коэффициентов УЕФА Украина вытеснила Нидерланды с девятого места, а это значит, что и в сезоне-2021/22 лучший клуб УПЛ получит гарантированное место в групповом турнире Лиги чемпионов.

"Напомним, что девятая ассоциация в таблице коэффициентов УЕФА имеет такие квоты в еврокубковых турнирах, которых с 2021 года станет уже три: два клуба – в Лиге чемпионов (один – в групповом раунде, один – в третьем квалификационном), один – в Лиге Европы (в плей-офф раунде) и два – в Лиге конференций (один – во второй квалификации и один – в третьей)" (zbirna.com, 12. 08.20).

Впрочем, сейчас все мысли "Шахтера" связаны с ближайшим полуфиналом Лиги Европы, где уже в понедельник, 17 августа, команду ожидает встреча с грозным итальянским "Интером".

Очевидно, что на сей раз фаворитом пары является гранд из Милана, однако Каштру непрозрачно намекает, что его подопечных рано списывать со счетов, и тем самым заряжает футболистов необходимой уверенностью.

"Не забывайте, что в нынешнем сезоне за пределами Украины мы не проиграли ни одного матча – ни "Аталанте", ни "Манчестер Сити", ни загребскому "Динамо", ни "Бенфике", ни "Вольфсбургу", ни "Базелю". Когда я вижу, что мои игроки готовы играть в любой момент, на любом стадионе и с любым соперником, я понимаю, что мы тоже являемся фаворитом на победу в соревновании. Когда мы выбыли из Лиги чемпионов, то решили, что будем смотреть в финал ЛЕ. Не перестаем думать о нем и сейчас. Играем в полуфинале и смотрим в финал" (terrikon.com, 13. 08.20).

Бывший защитник "Шахтера" и сборной Украины Владимир Езерский считает, что внеся определенные коррективы в тактический рисунок, горняки вполне могут дать бой второму клубу Серии А.

"Если брать те же "Базель" с "Вольфсбургом" – по моему мнению, горнякам они вполне по силам, с такими игроками и с таким уровнем командных действий "Шахтер" должен был их проходить. Другое дело – "Интер". Здесь свои сильные качества нужно максимально мобилизовать. Но в то же время сделать поправки на организацию игры в обороне. В этом случае у "Шахтера" есть все шансы на успех, ведь после этих двух матчей игроки почувствовали вкус победы, а близость финала всегда придает уверенности" (footboom.com, 11. 08.20).

Со своей стороны автор портала "Трибуна" Андрей Сенькив намекает, что дальнейшие успехи "Шахтера" – в полуфинале с "Интером" и, возможно, даже в финале, куда уже пробилась "Севилья", можно считать своеобразным бонусом. Дескать, горнякам в любом случае следует ставить "отлично" за текущий евросезон.

"Счет на табло в игре с "Базелем" не означает, что "Шахтер" обязательно выиграет Лигу Европы. Или хотя бы вынесет "Интер". Инфантильно предполагать такое, когда игроками замены у соперника будут Эриксен и Санчес. Просто "Шахтер" сделал предварительную стадию скучной, неинтересной и безэмоциональной. За счет класса. Оказывается, он позволяет даже на такой стадии смотреть на определенных соперников, как Гулливер на лилипутов… Что бы ни произошло дальше, респекты никуда не исчезнут. Уже в истории" (ua.tribuna.com, 12. 08.20).

ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ АВГУСТ

По причине форсмажора, вызванного карантином и последующим переформатированием календарей, паузы между двумя сезонами у "Шахтера" не будет как таковой. Уже на 21 августа запланирован старт национального чемпионата, и именно в этот день горнякам надлежит сыграть с "Колосом". Понятно, что если донетчане доберутся до финала Лиги Европы, поединок внутреннего календаря будет перенесен, и тогда сезон-2020/21 начнется для подопечных Каштру с битвы за Суперкубок Украины, назначенной на 25-е число. В любом случае график у оранжево-черных будет сверхнапряженным.

Однако обозреватель Антон Прокопов уверен, что с проблемами столкнется не только "Шахтер". Он напоминает, что уже после первого тура чемпионат страны грядет трехнедельная пауза, в течение которой свои матчи в рамках Лиги наций будут проводить национальные сборные.

"И ладно бы проблема первого тура задевала только "Шахтер". Но идею провести первый тур 22 августа, а затем снова уйти на перерыв до 12 сентября, раскритиковали уже многие футбольные люди. 20 дней разницы между первым и вторым туром – это более чем странно. Если внимательно изучить план-календарь матчей УПЛ, Кубка Украины, сборной и еврокубков, то становится понятно: в 2020-м уплотнять можно, но сложно. А вот почему в 2021-м нельзя было провести заключительный тур не 15-го мая, а (условно) 18-го?" (footboom.com, 15. 08.20).

Автор обращает внимание, что в апреле 2021 года, например, есть три окна для матчей Лиги Европы и Лиги чемпионов, которые потенциально можно использовать для отложенных/перенесенных поединков внутреннего календаря. Если, конечно, наши клубы не зайдут в Европе так далеко…

"Часто складывается ощущение, что календарь матчей, да и многие другие вещи в нашем футболе, делают так, чтобы максимально все усложнить, а не упростить" (footboom.com, 15. 08.20), – резюмирует Прокопов.

Тем временем, дополнительной головной болью для двух наших ведущих клубов обернулось и решение главного тренера сборной Украины пригласить на первый посткарантинный сбор 36 кандидатов. Напомним, в рамках Лиги наций "сине-желтые" 3 сентября сыграют во Львове со Швейцарией, а 6-го – на выезде с Испанией.

И если в "Шахтере" вызов получили десять человек, то в "Динамо" – сразу 14!

"Причин для такой масштабной комплектации у Андрея Шевченко может быть несколько, – пытается обосновать решение наставника обозреватель Юрий Денисенко. – Это и пандемия, которая, к большому сожалению, вносит свои коррективы, и продолжительность сбора, который будет длиться на неделю дольше и позволит тренерам посмотреть так называемый ближайший резерв. В октябре, например, сине-желтые сыграют сразу три матча (два в Лиге наций и один спарринг), и там обоймой в 23 исполнителя точно не обойтись. В список, к слову, попали несколько игроков, которые только набирают кондиции, и не факт, что они приедут. Можно было перестраховаться резервным листом, но Шевченко не стал делить футболистов. Для него эта ситуация точно нова (хотя не только для него), ведь на осенние официальные матчи наставнику еще не доводилось вызывать целую группу игроков, по сути, с тренировочных сборов. При этом еще целая группа исполнителей продолжает выступления в прошлом сезоне, а некоторые уже начали новый чемпионат…" (zbirna.com, 12. 08.20).

Как бы там ни было, тот же Мирча Луческу, только-только начавший знакомиться с возможностями подопечных, будет лишен контакта с целой командой на довольно длительный срок. И это в то время, когда даже день простоя может иметь пагубные последствия! Да, кто-то из игроков, скорее всего, вернется в расположение клуба раньше, но ситуацию это не меняет.

Тот факт, что на прошлой неделе Шевченко встретился с Луческу и обсудил сложившиеся обстоятельства, внушает оптимизм. Хотя не исключено, что поводом для встречи стали недавние слова президента "Динамо" Игоря Суркиса, посетовавшего на отсутствие должной коммуникации между обоими специалистами

"Приглашая футболистов, Шевченко должен позвонить клубному тренеру, согласовать график. У нас пришел новый тренер, мы проведем две игры, а потом на 12-14 дней должны отдать футболистов в сборную. Причем не в сроки УЕФА и ФИФА…" (sport.ua, 03. 08.20).

Сообщается, что в итоге Луческу заверил своего более молодого коллегу, что с удовольствием отпустит игроков в национальную команду, когда это будет нужно.

"Никаких проблем нет, мы сможем подстроиться под сборную" (11. 08.20), – цитирует румынского специалиста ресурс sport.24tv.ua.

ФАКТОР ЛУЧЕСКУ

Луческу, между тем, остается самой притягательной фигурой в свете стартующего в Украине очередного сезона. Чувствуется, что своим приходом он в разы поднял интерес к внутренним соревнованиям как среди журналистов, так и среди болельщиков.

Накануне Игорь Суркис дал развернутое интервью, в котором еще раз подчеркнул, что не видит проблемы в том, что опытный специалист ранее работал в "Шахтере":

"Если мы перейдем конкретно к Луческу, я вам скажу следующее: я его пригласил, потому что он профессионал. Вот эти разделения, что он в конкурирующем клубе тренировал, для него не работают. Я разговаривал с иностранными коллегами, описывал ситуацию, а они мне говорят: что тут такого? Карло Анчелотти тренировал разные команды, противоборствующие. Вот Альберто Дзаккерони тренирует "Интер", потом тренирует "Милан", потом уходит в "Ювентус". То есть я рассматривал этот вопрос с профессиональной точки зрения. А меня хотят обвинить, что я хотел насолить "Шахтеру" или что Луческу хорошо знает "Шахтер" ("Новое Время", 14. 08.20).

Впрочем, тема донецкого клуба все реже всплывает в контексте обсуждения новой работы Луческу. И в многочисленных материалах на эту тему конструктив начинает вытеснять эмоции и конспирологию: внимание фокусируется, прежде всего, на особенностях тренировочного процесса, внедряемого в киевской команде, и основных проблемах, стоящих перед ее новым наставником.

СМИ пишут о том, как Луческу мотивирует своих игроков. Подчеркивают, например, что в пятницу вместо проведения теоретического занятия он собрал команду, чтобы настроить ее на дальнейшую работу.

"Самый плохой фактор – это безразличие!. Я этого не приемлю. Потерял мяч или отдал пас и остановился… Нет! Всегда нужно бороться до конца, насколько хватит сил. Важные факторы – самоотдача и самопожертвование. Не только ради себя, но и ради партнеров. Вы формируете коллектив команды. Если вы будете друг за друга биться, то в команде будет все хорошо. Вы видели, как сражались [в четвертьфинале Лиги чемпионов] молодые ребята из "Лейпцига", как они двигались на поле, с каким энтузиазмом играли. Они живут футболом. И вы должны жить футболом. Давайте просыпаться, давайте приблизимся к современному европейскому футболу!" (dynamomania.com, 14. 08.20).

На том, что приход Луческу в столичную команду принесет ей очевидную пользу, сходятся как бывшие, так и нынешние подопечные румынского наставника.

"Я бы меньше говорил о том, что он диктатор, а больше сделал акцент на том, что Мирча – тренер, который работает каждый день с футболистом, и не просто работает, а индивидуально уделяет очень много внимания работе над его качествами, – говорит экс-защитник "Шахтера" Дмитрий Чигринский. – Это как учитель в школе. И в этом плане, конечно, я думаю, это большой успех для "Динамо", потому что таких тренеров я лично немного встречал в своей карьере" (Nv.ua, 15. 08.20).

"Впечатления положительные. Когда приходит новый тренер, у него свое видение, требования. Интересно, пока привыкаем. На тренировках много упражнений с мячом, интенсивно играем. Меньше беговой работы, тактика. Это то, что в глаза бросилось, – делится информацией из первых уст хавбек "Динамо" Виталий Буяльский. – Наверное, тренер сейчас больше общается, потому что еще не всех футболистов знает. К каждому присматривается, спрашивает, как дела, не только о футбольных, но и о бытовых вопросах. С каждым говорит индивидуально, чтобы добиться положительного результата" ("Профутбол", 16. 08.20).

"Приход Луческу в "Динамо"? Я думаю, что это хорошо для пацанов, – соглашается с бывшим партнером Андрей Ярмоленко. – Хороший тренер. Я с Сидорчуком разговаривал. Считаю, для них это хорошо. Сидор тоже одобрил. Луческу научит ребят чему-то новому. Так что, почему бы и нет?" (football.ua, 16. 08.20)

Со своей стороны, экс-вратарь горняков, нынешний наставник "Вереса" Юрий Вирт уверен, что Луческу выведет молодых динамовцев на новый уровень:

"У "Динамо" хорошая молодежь. Есть Тымчик. Да, сейчас там много травмированных, но есть, от чего Мирче отталкиваться. Нужно только точечно усилиться, и все будет хорошо. Луческу не меняется на протяжении десяти лет. Он молодой, энергичный, подсказывает на бровке. Видно, что человек соскучился по футболу. Ему нужен адреналин, он без футбола не может. Президент киевского "Динамо" сделал правильную ставку" (footballua.tv, 11. 08.20).

Сам Игорь Суркис в который раз подчеркивает: Луческу пришел в "Динамо" не из-за денег.

"Он не видит себя вне футбола. Дай Бог, чтобы у меня в мои годы была такая активность, как у него. Как он ведет тренировочный процесс! Он ни на секунду не остывает ("Новое Время", 14. 08.20), – отмечает президент и вместе с тем напоминает, что перед Луческу стоит четкая задача – бороться за первое место.

ЧИСТАЯ ПЕРВАЯ ЛИГА

Между тем, силу новой, равно как и старой, команд Мирчи Луческу в грядущем сезоне предстоит испытать сразу трем новичкам высшего дивизиона. По итогам завершившегося в четверг турнира в первой лиге право повыситься в классе завоевали клубы Западной Украины – "Минай", "Рух" и "Ингулец". Важен тот факт, что на финише все было решено по спортивному принципу, а не по выписанному в Доме футбола сценарию, который тамошние кукловоды тур за туром воплощали в жизнь с присущим им ощущением полной вседозволенности.

В предыдущем обзоре мы подробно рассказывали, с помощью каких рычагов управляют событиями из УАФ/ФФУ, и как отодвигают от пьедестала неугодные им коллективы.

"Они уже продали места на эту Первую лигу. А я говорил, что нужно чемпионат доигрывать, оказалось – иду против системы" (ua-football.com, 23.07), – это слова почетного президента волочиского "Агробизнеса" Олега Собуцкого, до своей дисквалификации занимавшего пост вице-президента национальной федерации и потому прекрасно знакомого со всеми закулисными нюансами.

Не скрывал Собуцкий и то, кто стоит за всеми этими манипуляциями:

"Это просто шок, вранье, продажность нашей системы. Это просто ужас. Если человек хочет себя выгородить, что у него все хорошо в федерации, закрыть какие-то грехи… Это я о президенте федерации говорю" (ua-football.com, 23.07).

"Металлист-1925", столкнувшийся с настоящим прессом со стороны арбитров, быстро потерял шансы пробиться в топ-3, а вот вывести из гонки упрямый "Ингулец" все никак не получалось. Чтобы все-таки довести до конца свое позорное дело, первый вице-президент УАФ/ФФУ Вадим Костюченко и его подельники перед завершающим туром заготовили два плана. Первый – "убить" клуб из Петрово в гостевом матче против "Балкан", второй – "зарубить" его на этапе аттестации, для чего достаточно придраться к любой нестыковке на административном или инфраструктурном уровнях.

Очевидно, зная это, и запустил свой меседж в массы хозяин "Ингульца" Александр Поворознюк:

"В этом шоу имени Костюченко я не участвую, – цитировал функционера footboom.com (07. 08.20). – "Ингулец" хотят не пустить в вышку методом непрохождения аттестации. За проход в УПЛ бабки взяты, а "Ингулец" спутал все карты. Поэтому с "Ингульцом" хотят поступить, как с "Десной"... Но я гарантирую, что об нас Вадик сломает зубы. Он, кстати, уже раз вставлял и еще раз вставит. На это я выделю ему денег. Все остальное только по спортивному принципу".

Игра Поворознюка на опережение оказалась далеко не напрасным шагом. Равно как и изрядный шум, поднятый в отечественных СМИ – тот же главред журнала "Футбол" Артем Франков неоднократно изобличал замысел ушлых УАФовцов.

Все это, в конце концов, возымело действие: выведенные на чистую воду наперсточники попросту струхнули, в последний момент отказавшись от своей затеи. Как итог, "Ингулец" привез домой ничью (1:1), которой вполне хватило для третьего места. На первое взобрался "Минай", в лобовом бою взявший верх над "Волынью" (1:0), а вторым стал "Рух", три заключительных очка которому принес КДК УАФ/ФФУ, присудив техническое поражение запорожскому "Металлургу" за неявку на игру во Львов.

Не стали в Доме футбола играть с огнем и по завершению матчей, утвердив в итоге заявку на аттестацию всех трех клубов и допустив их таким образом к выступлению в Премьер-лиге.

Возмущение попыткой УАФ/ФФУ "протащить" своих фаворитов в Премьер-лигу не по спортивному принципу выразил президент киевского "Динамо" Игорь Суркис.

"Я за то, чтобы в Премьер-лигу, нашу спортивную семью, вышли команды по спортивному принципу. Это моя позиция, и я ее буду отстаивать. Есть клубы, которые претендуют туда на попадание по спортивному принципу. Не по договорнякам с нашей федерацией футбола, которая звонит клубам и говорит проголосовать, чтобы турнир не состоялся. А четко по спортивному принципу. Те же команды, которые хотят попасть в элиту по договорняку, им придется пройти очень много испытаний, это вам я сразу скажу. Более того: они будут скоро сами играть в футбол между собой на стадионе Банникова", – заявил он в интервью программе "ТаТоТаке" (10.06).

В конце концов из 16 клубов первой лиги за возобновление сезона выступили 11, против были четверо, один воздержался. При этом очень показательным является присутствие в компании отказников краматорского "Авангарда", патронируемого… вице-президентом УАФ/ФФУ Максимом Ефимовым.

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