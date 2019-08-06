Выход Хацкевича: 5 причин верить, что "Динамо" наконец-то выйдет в Лигу чемпионов

"Пора уже и честь знать" - в одном из предсезонных интервью Александр Хацкевич не стал "вилять" насчет еврокубковых перспектив "Динамо". Многие уже заждались Лиги чемпионов в Киеве, и тренеру не приходится говорить о другом.

Хацкевич проводит в "Динамо" уже третье лето, и теперь от киевлян действительно ждут выхода в Лигу чемпионов. Но стоит ли реально надеяться и ждать?

OBOZREVATEL разбирает состояние "Динамо" на старте сезона и определяет несколько факторов, благодаря которым можно все-таки поверить в успешность квалификации "бело-синих" в Лигу чемпионов.

За многое время фланги стали не головной болью, а главным оружием

Во второй половине прошлого сезона из-за травм и скудности состава ситуация доходила до того, что флангового хавбека должен был играть Виталий Буяльский (а как-то пробовался даже Денис Гармаш). "Крылья" киевлян порой вообще не давали пользы, принося только головную боль.

Беньямин Вербич

По сравнению с тем положением дел нынешняя картина - другой "полюс". Неужели фланги "Динамо" реально укомплектованы и стали едва ли не главной надеждой в атаке? Да! Приход Александра Караваева решает вопросы с ротацией и закрытием при надобности всей бровки, наконец-то находит (или уже нашел) себя в Киеве Карлос Де Пена. Полностью в готовности Беньямин Вербич, вот-вот подтянется уже и Виктор Цыганков.

Впервые за многое время у Хацкевича не болит голова о выборе фланговых игроков. Наоборот - от этого можно "плясать" в плане общего выбора состава. Есть маневры, когда нужно подстраиваться под игру соперника, нет боязни за ротацию, а Вербича спокойно можно сдвинуть в центр без потери на фланге, ведь есть Де Пена.

Пока центр полузащиты "Динамо" остается без апгрейда и малоэффективен, а центральные форварды не забивают, фланги становятся главным оружием киевлян. Оружием, которое наконец-то собрано до конца и приведено в боевую готовность, способное выстрелить даже в квалификации еврокубков.

Родригес готов забивать и делать разницу

Рискованная ставка не без доли наивности, но деваться "Динамо" некуда - от Жерсона Родригеса ждут решения "забивных" проблем здесь и сейчас.

Пока главный летний новичок "Динамо" Жерсон Родригес

И Жерсон, говоря в целом, способен на это в данной ситуации. Люксембуржец на международном уровне сборных уже не раз демонстрировал, что благодаря своему универсализму и напористости может выжимать гол из ничего. У нападающего есть все, чтобы на данном этапе помочь "Динамо", даже без адаптации и притирки. Поэтому Жерсона сразу и включили в заявку на Лигу чемпионов, взяв с собой на первый матч с "Брюгге".

Да, в целом Жерсон - не панацея, и его тоже ждет определенный спад и проблемы, как и других новичков. Но на волне новизны и самоотдачи Родригес со своим уровнем должен помочь атаке "Динамо" стать результативней.

Очередной "второй" шанс Дениса Гармаша

Звучит несколько абсурдно, но именно Денис Гармаш сейчас может стать одной из палочек-выручалочек "Динамо" на пути в группу ЛЧ.

Денис Гармаш

Весной прошлого сезона казалось, что карьера Гармаша в "Динамо" точно закончена, когда его просто исключили из команды. Но в условиях "напряженки" с кадрами Дениса таки вернули, за весну и летний сбор он в некотором роде перезагрузился, и нынешний сезон начал с победного гола "Шахтеру" в Суперкубке.

Пока у "Динамо" нет явного лидера центра полузащиты, плеймейкера с умением вести игру и постоянно обострять, а в атаке нет "забивалы", боевитость и напор Гармаша выходят на первый план. Да, Денис далеко не плеймейкер и вообще не форвард, но он фактически "берет штурмом" защиту соперника в те моменты, когда тактические изыски уже не работают. Ко всему прочему, сейчас Гармаш остается одним из немногих хавбеков киевлян, кто имеет большой опыт игры в еврокубках и солидный багаж игр за плечами. Если Денис не будет допускать срывов эмоций и зарабатывать лишних карточек, его выходы за замену в атаку могут сыграть очень большую роль.

Отличная ситуация с соперниками

В 2017-м, когда Хацкевич только принял команду, "Динамо" в квалификации ЛЧ проиграло швейцарскому "Янг Бойс" - команде более сплоченной и готовой к еврокубкам, нежели то "Динамо". В 2018-м киевляне уступили дорогу "Аяксу" - открытию сезона и будущему полуфиналисту ЛЧ. Но сейчас в плане жребия все складывается весьма удачно.

В первых трех матчах сезона "Динамо" одержало три победы

Да, уже в 3-м раунде - довольно непростой соперник, который в целом тянет и на уровень плей-офф отбора ЛЧ. Вице-чемпион Бельгии, являющийся одним из лучших представителей местного чемпионата и до последнего борющийся за чемпионство. Но у "Брюгге" сейчас свои трудности и нюансы, что уравнивает шансы "Динамо" 50 на 50. Проходить можно, если киевляне сами не "наварят каши" в защите и не провалятся в первой игре.

Но более важнее, что в раунде плей-офф "Динамо" (если выйдет туда) встретит еще более приемлемые варианты - швейцарский "Базель" или австрийский ЛАСК. Скорее всего, в этой паре будет сильнее "Базель", но представитель Швейцарии сейчас не обладает теми качествами, которые сделают его фаворитом в борьбе с "Динамо". Это не условный "Аякс" и не представитель топ-чемпионата - давление для киевлян будет минимальное. При таких раскладах для "бело-синих" легче пути в группу ЛЧ и не придумаешь.

Ключевой момент для Хацкевича и многих игроков

Нынешняя еврокампания является очень важной как для Александра Хацкевича, так и для некоторых футболистов "Динамо". Важной и во многом определяющей.

Для Хацкевича это может стать последним шансом доказать, что он лучше того же Сергея Реброва (выводившего "Динамо" не только в группу, но и плей-офф ЛЧ) и достоин не только Лиги Европы. В конце прошлого сезона тренер немало подвергался критике, результаты (в том числе и разгром от "Челси" в ЛЕ) были не в его пользу, но Игорь Суркис решил дать новый контракт Хацкевичу. Впрочем, и Суркис, и сам белорус прекрасно понимают, что время на создание команды и на строительство игры уже прошло, и пора пробиваться в ЛЧ. В ином случае Хацкевич вряд ли надолго задержится в "Динамо" после конца сезона.

То же касается и некоторых игроков. Выход в Лигу чемпионов очень важен для них, ведь как успех, так и неудача определят их дальнейшую карьеру. Свой уровень уже должны подтвердить Никита Бурда, Владимир Шепелев и Виктор Цыганков - игроки, вдоволь поигравшие в Лиге Европы и сейчас желающие идти выше. Неудача же поставит немало вопросов над их потенциалом и достижением больших целей. А легионеры типа Вербича и Кадара потеряют шанс показать себя на высшем еврокубковом уровне, что приведет к их бесславному уходу - отказ продолжать контракт с "Динамо" и трансфер абы куда за любые деньги. Нынешняя Лига чемпионов сейчас очень важна для многих динамовцев, что должно дополнительно повысить мотивацию и желание бороться реально на каждом участке поля.

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