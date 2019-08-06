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Выход Хацкевича: 5 причин верить, что "Динамо" наконец-то выйдет в Лигу чемпионов

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"Пора уже и честь знать" - в одном из предсезонных интервью Александр Хацкевич не стал "вилять" насчет еврокубковых перспектив "Динамо". Многие уже заждались Лиги чемпионов в Киеве, и тренеру не приходится говорить о другом.

Хацкевич проводит в "Динамо" уже третье лето, и теперь от киевлян действительно ждут выхода в Лигу чемпионов. Но стоит ли реально надеяться и ждать?

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OBOZREVATEL разбирает состояние "Динамо" на старте сезона и определяет несколько факторов, благодаря которым можно все-таки поверить в успешность квалификации "бело-синих" в Лигу чемпионов.

За многое время фланги стали не головной болью, а главным оружием

Во второй половине прошлого сезона из-за травм и скудности состава ситуация доходила до того, что флангового хавбека должен был играть Виталий Буяльский (а как-то пробовался даже Денис Гармаш). "Крылья" киевлян порой вообще не давали пользы, принося только головную боль.

Беньямин Вербич

Беньямин Вербич

По сравнению с тем положением дел нынешняя картина - другой "полюс". Неужели фланги "Динамо" реально укомплектованы и стали едва ли не главной надеждой в атаке? Да! Приход Александра Караваева решает вопросы с ротацией и закрытием при надобности всей бровки, наконец-то находит (или уже нашел) себя в Киеве Карлос Де Пена. Полностью в готовности Беньямин Вербич, вот-вот подтянется уже и Виктор Цыганков.

Впервые за многое время у Хацкевича не болит голова о выборе фланговых игроков. Наоборот - от этого можно "плясать" в плане общего выбора состава. Есть маневры, когда нужно подстраиваться под игру соперника, нет боязни за ротацию, а Вербича спокойно можно сдвинуть в центр без потери на фланге, ведь есть Де Пена.

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Пока центр полузащиты "Динамо" остается без апгрейда и малоэффективен, а центральные форварды не забивают, фланги становятся главным оружием киевлян. Оружием, которое наконец-то собрано до конца и приведено в боевую готовность, способное выстрелить даже в квалификации еврокубков.

Родригес готов забивать и делать разницу

Рискованная ставка не без доли наивности, но деваться "Динамо" некуда - от Жерсона Родригеса ждут решения "забивных" проблем здесь и сейчас.

Пока главный летний новичок "Динамо" Жерсон Родригес

Пока главный летний новичок "Динамо" Жерсон Родригес

И Жерсон, говоря в целом, способен на это в данной ситуации. Люксембуржец на международном уровне сборных уже не раз демонстрировал, что благодаря своему универсализму и напористости может выжимать гол из ничего. У нападающего есть все, чтобы на данном этапе помочь "Динамо", даже без адаптации и притирки. Поэтому Жерсона сразу и включили в заявку на Лигу чемпионов, взяв с собой на первый матч с "Брюгге".

Да, в целом Жерсон - не панацея, и его тоже ждет определенный спад и проблемы, как и других новичков. Но на волне новизны и самоотдачи Родригес со своим уровнем должен помочь атаке "Динамо" стать результативней.

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Очередной "второй" шанс Дениса Гармаша

Звучит несколько абсурдно, но именно Денис Гармаш сейчас может стать одной из палочек-выручалочек "Динамо" на пути в группу ЛЧ.

Денис Гармаш

Денис Гармаш

Весной прошлого сезона казалось, что карьера Гармаша в "Динамо" точно закончена, когда его просто исключили из команды. Но в условиях "напряженки" с кадрами Дениса таки вернули, за весну и летний сбор он в некотором роде перезагрузился, и нынешний сезон начал с победного гола "Шахтеру" в Суперкубке.

Пока у "Динамо" нет явного лидера центра полузащиты, плеймейкера с умением вести игру и постоянно обострять, а в атаке нет "забивалы", боевитость и напор Гармаша выходят на первый план. Да, Денис далеко не плеймейкер и вообще не форвард, но он фактически "берет штурмом" защиту соперника в те моменты, когда тактические изыски уже не работают. Ко всему прочему, сейчас Гармаш остается одним из немногих хавбеков киевлян, кто имеет большой опыт игры в еврокубках и солидный багаж игр за плечами. Если Денис не будет допускать срывов эмоций и зарабатывать лишних карточек, его выходы за замену в атаку могут сыграть очень большую роль.

Отличная ситуация с соперниками

В 2017-м, когда Хацкевич только принял команду, "Динамо" в квалификации ЛЧ проиграло швейцарскому "Янг Бойс" - команде более сплоченной и готовой к еврокубкам, нежели то "Динамо". В 2018-м киевляне уступили дорогу "Аяксу" - открытию сезона и будущему полуфиналисту ЛЧ. Но сейчас в плане жребия все складывается весьма удачно.

В первых трех матчах сезона "Динамо" одержало три победы

В первых трех матчах сезона "Динамо" одержало три победы

Да, уже в 3-м раунде - довольно непростой соперник, который в целом тянет и на уровень плей-офф отбора ЛЧ. Вице-чемпион Бельгии, являющийся одним из лучших представителей местного чемпионата и до последнего борющийся за чемпионство. Но у "Брюгге" сейчас свои трудности и нюансы, что уравнивает шансы "Динамо" 50 на 50. Проходить можно, если киевляне сами не "наварят каши" в защите и не провалятся в первой игре.

Но более важнее, что в раунде плей-офф "Динамо" (если выйдет туда) встретит еще более приемлемые варианты - швейцарский "Базель" или австрийский ЛАСК. Скорее всего, в этой паре будет сильнее "Базель", но представитель Швейцарии сейчас не обладает теми качествами, которые сделают его фаворитом в борьбе с "Динамо". Это не условный "Аякс" и не представитель топ-чемпионата - давление для киевлян будет минимальное. При таких раскладах для "бело-синих" легче пути в группу ЛЧ и не придумаешь.

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Ключевой момент для Хацкевича и многих игроков

Нынешняя еврокампания является очень важной как для Александра Хацкевича, так и для некоторых футболистов "Динамо". Важной и во многом определяющей.

Для Хацкевича это может стать последним шансом доказать, что он лучше того же Сергея Реброва (выводившего "Динамо" не только в группу, но и плей-офф ЛЧ) и достоин не только Лиги Европы. В конце прошлого сезона тренер немало подвергался критике, результаты (в том числе и разгром от "Челси" в ЛЕ) были не в его пользу, но Игорь Суркис решил дать новый контракт Хацкевичу. Впрочем, и Суркис, и сам белорус прекрасно понимают, что время на создание команды и на строительство игры уже прошло, и пора пробиваться в ЛЧ. В ином случае Хацкевич вряд ли надолго задержится в "Динамо" после конца сезона.

То же касается и некоторых игроков. Выход в Лигу чемпионов очень важен для них, ведь как успех, так и неудача определят их дальнейшую карьеру. Свой уровень уже должны подтвердить Никита Бурда, Владимир Шепелев и Виктор Цыганков - игроки, вдоволь поигравшие в Лиге Европы и сейчас желающие идти выше. Неудача же поставит немало вопросов над их потенциалом и достижением больших целей. А легионеры типа Вербича и Кадара потеряют шанс показать себя на высшем еврокубковом уровне, что приведет к их бесславному уходу - отказ продолжать контракт с "Динамо" и трансфер абы куда за любые деньги. Нынешняя Лига чемпионов сейчас очень важна для многих динамовцев, что должно дополнительно повысить мотивацию и желание бороться реально на каждом участке поля.

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Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Темы
Лига чемпионов Динамо – Брюгге
Персоны
Александр Хацкевич Беньямин Вербич Александр Караваев Виктор Цыганков Карлос де Пена Артем Беседин Денис Гармаш Тамаш Кадар Жерсон Родригес
Теги
ФК Динамо Киев ФК Брюгге ФК Базель Янг Бойз ФК Аякс ФК Шахтер ФК Челси
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