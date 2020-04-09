За время карантина уже не один футболист успел порассуждать, как игрокам навредит (или нет) карантин из-за пандемии коронавируса. В целом ничего хорошего, но есть и такие, кто в целом выиграет от вынужденной паузы.

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По стечению обстоятельств, сразу 5-ти игрокам основы сборной Украины карантин оказался на руку – для них это время будет не простоем, а восстановлением от больших травм и дополнительной возможностью исправить ситуацию в клубе. А также – побыстрее "отмотать" дисквалификацию. Кто же "ходит в дамках" - рассказывает OBOZREVATEL.

Тарас Степаненко ("Шахтер")

На что использует карантин: восстановление после операции на колене

11 марта Степаненко "лег под нож" на операцию мениска, лишившись футбола минимум на месяц. Таким образом Тарас пропустил бы большую часть второго этапа УПЛ и плей-офф Лиги Европы.

Тарас Степаненко (справа)

Но грянул коронавирус, и теперь Степаненко ничего не пропустит. По всем прогнозам, к середине апреля опорник может уже тренироваться полноценно, но теперь уже и ему придется подождать конца карантина. У Тараса будет больше времени на полное восстановление и возвращение к полноценным нагрузкам на колено, и к полноценным тренировкам футболист вернется вместе со всеми.

Как и многие другие, Тарас уже успел заявить, что ему как футболисту тяжело сидеть дома в изоляции. Но в целом один из лидеров сборной Украины не теряет бодрости и проводит свободное время весело.

Роман Яремчук ("Гент", Бельгия)

На что использует карантин: возвращение формы после 1,5 месячного больничного

Форвард Роман Яремчук стал настоящим открытием сезона как для Украины, так и для Европы, раззабивавшись за "Гент" и став желаемым трансфером для больших клубов. Но в январе Роману пришлось прооперировать ахиллово сухожилье и забыть про матчи на несколько месяцев, что ставило под вопрос даже его участие в Евро-2020.

Но теперь Яремчуку опасаться нечего – футбол сам откладывается на лето, а Евро-2020 и вовсе перенесли. Как раз накануне введении карантина нападающий вернулся к работе с мячом, и теперь имеет кучу времени на возвращение физической формы и тренировки с мячом. Хотя в чем-то Роману таки не повезло – в Бельгии решили досрочно завершить сезон, и минимум до осени форвард уже не сыграет кроме как в "товарняках".

Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия)

На что использует карантин: улучшение своего положения в "Вест Хэме" и получения нового шанса

2020-й Андрей Ярмоленко встретил в "Вест Хэме" далеко не в лучшем положении, которое делало Андрея одним из кандидатов на выход. Украинец залечивал травму бедра, а с приходом нового тренера стал не особо вписываться в некоторые игровые схемы и получил нового конкурента на свою позицию.

Андрей Ярмоленко

Карантин же тормознул все развитие событий в "Вест Хэме", дав Ярмоленко минимум полностью восстановиться, вернуться к полноценным нагрузкам и наравне с другими вернуться к общим тренировкам. С возобновлением сезона команды наверняка будут играть по 2 матча в неделю (если не больше), поэтому в предпочтении у тренеров будут выносливые и хорошо готовые футболисты. А эксперименты и пробы новых схем отойдут на второй план. Для Ярмоленко это весьма подходящая концепция – хоть вингеру уже и 31, но он по-прежнему сохраняет отличную общую форму и без проблем набирает после травм.

Да, у Андрея будут свои конкуренты, которым тренер Дэвид Мойес, возможно, доверяет больше. Но высокая частота матчей позволит и Ярмоленко достаточно показать себя, убедив Мойеса в своей профпригодности и получив кредит доверия минимум на следующий сезон. Главное для Андрея сейчас – нормально вернуться в игру, побольше играть и завершить сезон не в роли запасного. Карантин открыл украинцу все пути для достижения этих целей.

Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия)

На что использует карантин: есть возможность по-своему "начать все с нуля"

По сравнению с прошлым, "бомбовым" сезоном сейчас у Александра Зинченко довольно "печальное" положение в "Манчестер Сити". Украинец уже не основной, конкуренты поджимают, а Пеп Гвардиола больше не отвешивает комплиментов как раньше.

Александр Зинченко

В АПЛ Зинченко в текущем сезоне сыграл только 12 матчей, немало пользуясь травмами конкурентов (того же Менди, который больше выходил в основе левым беком). Но закрепиться в составе у Александра никак не получалось, и карантин стал для него отличным временем для "перегруппировки" - много времени для анализа своей игры, самообразования и правильных выводов.

После паузы все игроки фактически "обнулятся" в плане игровой формы и кондиций, и в таких спорных случаях как на позиции Зинченко и Менди претенденты снова будут сдавать "экзамен" на попадание в основу. Если украинец не завалит поддержку "физики" на карантине и удачно вернется на поле, концовка сезона должна быть за ним.

Артем Беседин ("Динамо" Киев)

На что использует карантин: безболезненно скоротает срок своей дисквалификации

Допинговая дисквалификация Артема Беседина в феврале стала настоящим ударом для футболиста – 1 год без футбола! Но карантин существенно подсластил форварду всю горечь ситуации.

Артем Беседин (справа)

Беседин отлично попал в образ по типу "солдат спит – служба идет". Артем как и партнеры по команде, сидит дома на карантине, не пропуская тренировок с командой (что ему тоже запрещено в рамках наказания от УЕФА) и самих матчей. В это время часы тикают, и дисквалификация проходит. Да, большую часть срока Беседину придется "отмотать" полноценно, смотря матчи "Динамо" в лучшем случае на трибуне. Но карантин минимум на 2 месяца (если не больше) фактически "срезал" Беседину дисквалификацию.