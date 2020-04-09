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9 апреля • обновлено в 07:36
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Выгоден карантин: 5 футболистов сборной Украины, которые выиграют от изоляции из-за коронавируса

1.8т
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За время карантина уже не один футболист успел порассуждать, как игрокам навредит (или нет) карантин из-за пандемии коронавируса. В целом ничего хорошего, но есть и такие, кто в целом выиграет от вынужденной паузы.

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По стечению обстоятельств, сразу 5-ти игрокам основы сборной Украины карантин оказался на руку – для них это время будет не простоем, а восстановлением от больших травм и дополнительной возможностью исправить ситуацию в клубе. А также – побыстрее "отмотать" дисквалификацию. Кто же "ходит в дамках" - рассказывает OBOZREVATEL.

Тарас Степаненко ("Шахтер")

На что использует карантин: восстановление после операции на колене

11 марта Степаненко "лег под нож" на операцию мениска, лишившись футбола минимум на месяц. Таким образом Тарас пропустил бы большую часть второго этапа УПЛ и плей-офф Лиги Европы.

Тарас Степаненко (справа)

Тарас Степаненко (справа)

Но грянул коронавирус, и теперь Степаненко ничего не пропустит. По всем прогнозам, к середине апреля опорник может уже тренироваться полноценно, но теперь уже и ему придется подождать конца карантина. У Тараса будет больше времени на полное восстановление и возвращение к полноценным нагрузкам на колено, и к полноценным тренировкам футболист вернется вместе со всеми.

Как и многие другие, Тарас уже успел заявить, что ему как футболисту тяжело сидеть дома в изоляции. Но в целом один из лидеров сборной Украины не теряет бодрости и проводит свободное время весело.

Роман Яремчук ("Гент", Бельгия)

На что использует карантин: возвращение формы после 1,5 месячного больничного

Форвард Роман Яремчук стал настоящим открытием сезона как для Украины, так и для Европы, раззабивавшись за "Гент" и став желаемым трансфером для больших клубов. Но в январе Роману пришлось прооперировать ахиллово сухожилье и забыть про матчи на несколько месяцев, что ставило под вопрос даже его участие в Евро-2020.

I’ll be back 🙏💪

Публикация от Roman Yaremchuk (@r.yaremchuk)

Но теперь Яремчуку опасаться нечего – футбол сам откладывается на лето, а Евро-2020 и вовсе перенесли. Как раз накануне введении карантина нападающий вернулся к работе с мячом, и теперь имеет кучу времени на возвращение физической формы и тренировки с мячом. Хотя в чем-то Роману таки не повезло – в Бельгии решили досрочно завершить сезон, и минимум до осени форвард уже не сыграет кроме как в "товарняках".

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Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия)

На что использует карантин: улучшение своего положения в "Вест Хэме" и получения нового шанса

2020-й Андрей Ярмоленко встретил в "Вест Хэме" далеко не в лучшем положении, которое делало Андрея одним из кандидатов на выход. Украинец залечивал травму бедра, а с приходом нового тренера стал не особо вписываться в некоторые игровые схемы и получил нового конкурента на свою позицию.

Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко

Карантин же тормознул все развитие событий в "Вест Хэме", дав Ярмоленко минимум полностью восстановиться, вернуться к полноценным нагрузкам и наравне с другими вернуться к общим тренировкам. С возобновлением сезона команды наверняка будут играть по 2 матча в неделю (если не больше), поэтому в предпочтении у тренеров будут выносливые и хорошо готовые футболисты. А эксперименты и пробы новых схем отойдут на второй план. Для Ярмоленко это весьма подходящая концепция – хоть вингеру уже и 31, но он по-прежнему сохраняет отличную общую форму и без проблем набирает после травм.

Да, у Андрея будут свои конкуренты, которым тренер Дэвид Мойес, возможно, доверяет больше. Но высокая частота матчей позволит и Ярмоленко достаточно показать себя, убедив Мойеса в своей профпригодности и получив кредит доверия минимум на следующий сезон. Главное для Андрея сейчас – нормально вернуться в игру, побольше играть и завершить сезон не в роли запасного. Карантин открыл украинцу все пути для достижения этих целей.

Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия)

На что использует карантин: есть возможность по-своему "начать все с нуля"

По сравнению с прошлым, "бомбовым" сезоном сейчас у Александра Зинченко довольно "печальное" положение в "Манчестер Сити". Украинец уже не основной, конкуренты поджимают, а Пеп Гвардиола больше не отвешивает комплиментов как раньше.

Александр Зинченко

Александр Зинченко

В АПЛ Зинченко в текущем сезоне сыграл только 12 матчей, немало пользуясь травмами конкурентов (того же Менди, который больше выходил в основе левым беком). Но закрепиться в составе у Александра никак не получалось, и карантин стал для него отличным временем для "перегруппировки" - много времени для анализа своей игры, самообразования и правильных выводов.

После паузы все игроки фактически "обнулятся" в плане игровой формы и кондиций, и в таких спорных случаях как на позиции Зинченко и Менди претенденты снова будут сдавать "экзамен" на попадание в основу. Если украинец не завалит поддержку "физики" на карантине и удачно вернется на поле, концовка сезона должна быть за ним.

Артем Беседин ("Динамо" Киев)

На что использует карантин: безболезненно скоротает срок своей дисквалификации

Допинговая дисквалификация Артема Беседина в феврале стала настоящим ударом для футболиста – 1 год без футбола! Но карантин существенно подсластил форварду всю горечь ситуации.

Артем Беседин (справа)

Артем Беседин (справа)

Беседин отлично попал в образ по типу "солдат спит – служба идет". Артем как и партнеры по команде, сидит дома на карантине, не пропуская тренировок с командой (что ему тоже запрещено в рамках наказания от УЕФА) и самих матчей. В это время часы тикают, и дисквалификация проходит. Да, большую часть срока Беседину придется "отмотать" полноценно, смотря матчи "Динамо" в лучшем случае на трибуне. Но карантин минимум на 2 месяца (если не больше) фактически "срезал" Беседину дисквалификацию.

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Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Темы
Евро-2020 Лига чемпионов Лига Европы Премьер-лига Украины чемпионат Бельгии Чемпионат Англии
Персоны
Тарас Степаненко Александр Зинченко Артем Беседин Мария Яремчук Андрей Ярмоленко
Теги
Сборная Украины по футболу ФК Вест Хэм Гент ФК Шахтер ФК Динамо Киев ФК Манчестер Сити
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