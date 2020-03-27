Выгнал судью с поля: в возрасте 103 лет умер легендарный футбольный тренер

В Мексике в 103-летнем возрасте скончался легендарный футбольный тренер, экс-наставник национальной сборной страны Игнасио Трельес.

По информации местных СМИ, причиной смерти специалиста стал сердечный приступ.

Игнасио Трельес (справа)

Трельес является рекордсменом по числу матчей в качестве главного тренера сборной Мексики – 106 игр. Он, в частности, возглавлял сборную на чемпионатах мира 1962-го и 1966 годов.

Тренер семь раз выигрывал титул чемпиона Мексики, завоевав его с четырьмя разными коллективами. Руководя различными клубами, он провел на тренерском мостике в общей сложности 1083 матча.

HASTA PRONTO...



Ha fallecido una de las más grandes leyenda del futbol mexicano. A los 103 años ha partido don Nacho Trelles.



Dejó una enorme huella como DT en Cruz Azul. Dirigió al Tri en copas del mundo.



QEPD 🙏https://t.co/pfff5T0fPJ pic.twitter.com/Abcs9IDbcy — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) March 25, 2020

Помимо выдающихся достижений, Игнасио Трельес вошел в историю своими неординарными поступками. Журналисты собрали о нем немало баек. Анекдотичный случай произошел в одном из матчей: арбитр удалил Трельеса за эмоциональное поведение, тот не подчинился и остался в технической зоне. Тогда рассерженный судья подошел к наставнику и сказал: "Либо вы уйдете с поля, либо уйду я". И получил ответ: "Ну и иди, мне здесь комфортно". Арбитр закончил встречу и ушел в раздевалку.

Это был далеко не единственный смешной инцидент с участием Трельеса. После одной из красных карточек к нему сразу подбежали несколько журналистов для экспресс-комментария, на что Трельес предложил провести пресс-конференцию прямо на скамейке запасных во время игры. В другой раз он просто одолжил у клубного фотографа камеру, чтобы руководить командой под видом фоторепортера.

Как сообщал OBOZREVATEL, в возрасте 87 лет умер знаменитый тренер Мишель Идальго, с которым сборная Франции становилась чемпионом Европы-1984.

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