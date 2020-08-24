"Отдали "замуж" Зину": появились первые фото со свадьбы Зинченко и Седан
Футболист сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко 24 августа женился на журналистке каналов "Футбол 1/2/3" Владе Щегловой.
О торжественном мероприятии на своей странице в социальной сети Facebook сообщил известный бизнесмен Юрий Сапронов. Он также опубликовал фото с торжества.
"Отдали "замуж" Зину, самого офигенного футбольного холостяка мира. Женили, конечно. Говорит, что так не волновался, даже когда шел на первый матч в "Манчестер Сити". Подтверждаю. Я видел слезы в его глазах. Слезы счастья..." – подписал он снимки.
Напомним, Зинченко и Щеглова (журналистский псевдоним – Седан – ред.) начали встречаться весной минувшего года. А в октябре футболист сделал любимой предложение. 12 марта 2020 года пара расписалась в Лондоне.
Как сообщал OBOZREVATEL, Влада Седан раскритиковала главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу.