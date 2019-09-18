"Выдал гражданство": "Шахтер" удивил соперника перед стартом в Лиге чемпионов

"Шахтер" во время совместного официального ужина с "Манчестер Сити" подарил представителям английского клуба сувенирные паспорта и памятные вышиванки.

Facebook Сергея Палкина

Об этом сообщил на своей странице в Facebook генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин.

"Шахтер" и "Манчестер Сити" являются соперниками по группе Лиги чемпионов в третьем сезоне подряд.

ФК "Шахтер"

ФК "Шахтер"

Матч 1-го тура группового турнира в сезоне-2019/20 "Шахтер" - "Манчестер Сити" состоится в среду, 18 сентября. Начало - в 22.00.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер английской команды Хосеп Гвардиола пошутил перед матчем с "Шахтером" на пресс-конференции о том, что обзавелся недвижимостью в Украине.

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