"Камни не бросать": выбран девиз сборной России на ЧМ-2018

Сборная России по футболу определилась с девизом, который будет напечатан на автобусе команды и рекламных буклетах. Слоган звучит следующим образом: "Играй с открытым сердцем".
Фанаты не смогли остаться равнодушными и всячески обстебали девиз, предложив несколько своих.
Девизы остальных сборных:
Германия – "Давайте вместе напишем историю".
Англия – "Сделайте нас победителями".
Саудовская Аравия – "Рыцари пустыни".
Аргентина – "Вместе за мечтой".
Австралия – "Будь храбрым, будь смелым, "соккеруз" в зелёно-золотом".
Бельгия – "Красные Дьяволы" на задании".
Бразилия – "Больше, чем 5 звёзд, 200 миллионов сердец".
Колумбия – "Одна мечта, три цвета и 50 миллионов сердец".
Коста-Рика – "Нет ничего невозможного, когда играет вся страна".
Хорватия – "Маленькая страна, большие мечты".
Дания – "Вместе творим историю".
Египет – "Когда вы говорите про Фараонов, мир должен встать и слушать".
Испания – "Вместе мы неуязвимы".
Франция – "Ваша сила, наша страсть. Вперед, Синие!".
Исландия – "Давайте исполним нашу мечту".
Япония – "Время битвы, синие самураи!".
Марокко – "Атласские львы, марокканские сердца с вами".
Мексика – "Сделаны в Мексике, созданы для победы".
Нигерия – "Крылья африканской гордости".
Панама – "Панама! Сила двух морей".
Перу – "Мы вернулись! Здесь едут 30 миллионов перуанцев".
Польша – "Вперёд, Польша!".
Португалия – "Славное прошлое, историческое настоящее".
Южная Корея – "Тигры Азии, Завоеватели мира".
Иран – "80 миллионов людей, 1 нация, 1 сердцебиение".
Сенегал – "Невозможно – это не по-сегенальски".
Сербия – "Одна команда, одна мечта – Сербия".
Швеция – "Вместе за Швецию!".
Швейцария – "Четыре языка, одна нация".
Тунис – "Россия, к вам летят орлы – рука об руку болельщики и игроки".
Уругвай – "Солнце сияет в России на светло-голубом небе".
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