"Камни не бросать": выбран девиз сборной России на ЧМ-2018

Сборная России по футболу определилась с девизом, который будет напечатан на автобусе команды и рекламных буклетах. Слоган звучит следующим образом: "Играй с открытым сердцем".

Фанаты не смогли остаться равнодушными и всячески обстебали девиз, предложив несколько своих.

Девизы остальных сборных:

Германия – "Давайте вместе напишем историю".

Англия – "Сделайте нас победителями".

Саудовская Аравия – "Рыцари пустыни".

Аргентина – "Вместе за мечтой".

Австралия – "Будь храбрым, будь смелым, "соккеруз" в зелёно-золотом".

Бельгия – "Красные Дьяволы" на задании".

Бразилия – "Больше, чем 5 звёзд, 200 миллионов сердец".

Колумбия – "Одна мечта, три цвета и 50 миллионов сердец".

Коста-Рика – "Нет ничего невозможного, когда играет вся страна".

Хорватия – "Маленькая страна, большие мечты".

Дания – "Вместе творим историю".

Египет – "Когда вы говорите про Фараонов, мир должен встать и слушать".

Испания – "Вместе мы неуязвимы".

Франция – "Ваша сила, наша страсть. Вперед, Синие!".

Исландия – "Давайте исполним нашу мечту".

Япония – "Время битвы, синие самураи!".

Марокко – "Атласские львы, марокканские сердца с вами".

Мексика – "Сделаны в Мексике, созданы для победы".

Нигерия – "Крылья африканской гордости".

Панама – "Панама! Сила двух морей".

Перу – "Мы вернулись! Здесь едут 30 миллионов перуанцев".

Польша – "Вперёд, Польша!".

Португалия – "Славное прошлое, историческое настоящее".

Южная Корея – "Тигры Азии, Завоеватели мира".

Иран – "80 миллионов людей, 1 нация, 1 сердцебиение".

Сенегал – "Невозможно – это не по-сегенальски".

Сербия – "Одна команда, одна мечта – Сербия".

Швеция – "Вместе за Швецию!".

Швейцария – "Четыре языка, одна нация".

Тунис – "Россия, к вам летят орлы – рука об руку болельщики и игроки".

Уругвай – "Солнце сияет в России на светло-голубом небе".

Ранее в сети показали очередной конфуз России перед ЧМ-2018.