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Выборы хозяина ЧМ-2026 по футболу: за кого голосовала Украина

1.2тЧитать новость на украинском

Представитель Украины на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) поддержала объединенную заявку североамериканских стран на проведение чемпионата мира 2026 года.

Во время выборов, которые накануне прошли в Москве, Временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации Руслан Нимчинский отдал свой голос за совместную заявку США, Канады и Мексики, следует из данных официального сайта ФИФА.

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В итоге именно североамериканцы выиграли право на проведение мундиаля-2026, обогнав на 69 голосов делегатов конгресса Марокко. Любопытно, что россияне также поддержали заявку США, Мексики и Канады.

Напомним, Федерация футбола Украины бойкотировала проведение конгресса ФИФА в Москве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ФИФА получит рекордный доход от проведения чемпионата мира в России.

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Тема
ЧМ-2026
Место
РоссияМосква
Объект
ФИФА
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