Выборы хозяина ЧМ-2026 по футболу: за кого голосовала Украина

Представитель Украины на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) поддержала объединенную заявку североамериканских стран на проведение чемпионата мира 2026 года.

Во время выборов, которые накануне прошли в Москве, Временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации Руслан Нимчинский отдал свой голос за совместную заявку США, Канады и Мексики, следует из данных официального сайта ФИФА.

В итоге именно североамериканцы выиграли право на проведение мундиаля-2026, обогнав на 69 голосов делегатов конгресса Марокко. Любопытно, что россияне также поддержали заявку США, Мексики и Канады.

Напомним, Федерация футбола Украины бойкотировала проведение конгресса ФИФА в Москве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ФИФА получит рекордный доход от проведения чемпионата мира в России.