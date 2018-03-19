"Вы за**али меня": экс-тренер сборной России по футболу нахамил журналисту

Экс-тренер ЦСКА и сборной России, депутат Госдумы Валерий Газзаев в ответ на просьбу прокомментировать обещание кандидата в президенты РФ Павла Грудинина сбрить усы сказал, что он устал от подобных вопросов.

"Вы за**али меня. Это старая история. Тема закрыта. У Грудинина спрашивайте", — цитирует Газзаева "Говорит Москва".

Грудинин ранее пообещал журналисту Юрию Дудю, что он готов сбрить усы, если не сможет набрать на выборах президента РФ 15% голосов. В итоге он не добрался до этой цифры и подтвердил своё обещание, но выставил условие – Дудь должен назвать прошедшие выборы честными.

В 2005 году Газзаев, тренировавший тогда ЦСКА, якобы пообещал, что сбреет усы, если клуб пробьётся в финал Кубка УЕФА. Команда выиграла турнир, но усы Газзаев сбривать не стал. Тогда он пояснил, что обещание было шуткой в беседе с журналистами.

Ранее Милевский рассказал, как Газзаев мучил игроков в киевском "Динамо".