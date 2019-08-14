"Вы трепло": реакция соцсетей на вылет "Динамо" из Лиги чемпионов

Болельщики киевского "Динамо" эмоционально отреагировали на вылет команды из Лиги чемпионов.

Команда Александра Хацкевича по сумме двух матчей уступила бельгийскому "Брюгге" (0:1, 3:3). После игры на НСК "Олимпийский", в которой зрители увидели шесть голов, два из которых в компенсированное времяя, два удаления, и автогол, фаны "бело-синих" потребовали отставки белорусского специалиста.

На странице СпортОбоза в социальной сети Facebook они также напомнили капитану команду Виктору Цыганкову обещание поклонникам "Динамо" накануне поединка.

Динамо – Брюгге

"Цыганков: "Вы увидите другую команду"! Вот, что я Вам, Виктор, скажу: Вы трепло!", "Покупка чудилы Родригеса вообще не объяснима. Из легионеров один Вербич играет", "Не футбол, а жалкое зрелище", "Такое впечатление, что они только вчера собрались, Никто никого не видит, ходят пешком, отдал пас и закрылся", "Центр поля проиграли. Защита на втором этаже полный ноль. Одно радует – может, бульбаша попросят", "Белорус не тренер. Ему нужно собирать картошку. Это его работа", "Хацкевича давно пора в отставку!" – пишут пользователи сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Хацкевич взял вину на себя за вылет команды из Лиги чемпионов.

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