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13 декабря • обновлено в 23:42
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"Вы нормальные?" Фаны "Динамо" вывели из себя дочь Суркиса

3.2т
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Дочь президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса Яна резко отреагировала на вылет команды из Лиги Европы.

В частности, на своей странице в социальной сети Instagram девушка обратилась к фанатам клуба, которые забросали ее оскорбительными сообщениями.

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"Вы нормальные?" Фаны "Динамо" вывели из себя дочь Суркиса

Instagram Яны Суркис

"Дорогие болельщики и недоболельщики "Динамо", которые на меня подписаны. Вы нормальные люди? У меня директ завален сообщениями по поводу того, что "Динамо" дно, передай отцу, чтобы продал клуб. Вы думаете, я буду это читать и как-то воспринимать? Я какое отношение имею к клубу? Или я похожа на личного секретаря своего отца?" – приводит слова Яны XSPORT.

Как сообщал OBOZREVATEL, вратарь киевского "Динамо" Георгий Бущан откровенно высказался об игре с "Лугано" в Лиге Европы, отметив, что команда "пробила дно".

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Лига Европы
Персона
Игорь Суркис
Тег
ФК Динамо Киев
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