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31 марта • обновлено в 10:44
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"Вы идиоты!" Лидер сборной Украины выругался из-за коронавируса и рассказал о смертях в Италии

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Лидер сборной Украины Руслан Малиновский жестко обратился к тем, кто снисходительно относится к пандемии коронавируса и не верит в серьезность проблемы.

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Футболист итальянской "Аталанты" откровенно назвал таких людей идиотами и заявил, что информация о ситуации в Италии, которая публикуется в СМИ, соответствует действительности.

"Вы идиоты!" Лидер сборной Украины выругался из-за коронавируса

Instagram Руслана Малиновского

"В Италии две медсестры покончили с собой. Сложно видеть столько смертей. Все, что пишут про Италию в интернете, – правда. Те, кто думают, что коронавирус это шутка, вы идиоты! Остальным советую смотреть передачи про море, потому что слишком много негатива вокруг", – сказал Малиновский во время прямого эфира в Instagram, информирует "Телеграф".

Напомним, в Италии количество зараженных коронавирусом составило уже более 100 тысяч.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч Лиги чемпионов между испанской "Валенсией" и итальянской "Аталантой" назвали причиной вспышки коронавируса в Европе.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персона
Руслан Малиновский
Теги
Сборная Украины по футболу ФК Аталанта
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