Вукоевич о работе с Луческу: теперь ясно, почему он получает миллионы

Максим Иншаков Футбол 22:22, 28.08.2020 Обновлено: 22:39, 28.08.2020

Тренер-селекционер киевского "Динамо" Огнен Вукоевич восхитился работой Мирчи Луческу в столичном клубе,

В интервью vecernji.hr Вукоевич отметил профессионализм румынского специалиста, который смог добиться победы в Суперкубке с клубом, который возглавил всего несколько недель назад.

"Теперь мне ясно, почему он получает миллионы на восьмом десятилетии своей жизни и почему его переход в "Динамо" после многих лет в "Шахтере" вызвал такую истерию и столько споров по всей Украине. Особенно бурно, конечно, отреагировали ультрас, самые яростные болельщики "Динамо", но после победы в Суперкубке стало проще", – заявил хорват.

Вукоевич добавил, что после победы в Суперкубке провел всю ночь за разговором с Мирчей Луческу.

Ранее Вукоевич рассказал, что первым с победой в Суперкубке Украины его поздравил Дарио Срна. Динамовец отметил, что они с Дарио часто проводят время вместе, несмотря на соперничество на футбольном поле.

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