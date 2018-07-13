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Чемпионат мира 2018
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Второй раз в истории: назван арбитр финала ЧМ-2018 Франция – Хорватия

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Аргентинская бригада арбитров во главе с Нестором Питаной будет обслуживать финальный матч чемпионата мира по футболу 2018 года. В поединке за самый престижный трофей сойдутся сборные Франции и Хорватии. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Франция – Хорватия. Начало встречи – в воскресенье, 15 июля, в 18:00 по киевскому времени.

43-летнему Питане будут помогать соотечественники Эрнан Майдана и Хуан Пабло Белатти. Роль четвертого рефери досталась Бьорну Куйперсу из Нидерландов. Аргентинец на турнире в России работал уже на четырех матчах – стартовой игре турнира Россия – Саудовская Аравия, встрече группы F Мексика – Швеция, игре 1/8 финала между Хорватией и Данией, а также на четвертьфинале Уругвай – Франция.

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Нестор Питана

Любопытно, что Питана стал всего лишь вторым арбитром в истории, которого назначили на матч-открытия и финала одного ЧМ. Ранее в 2006 году аналогичное достижение покорилось другому аргентинцу – Орасио Элисондо, который знаменит удалением Зинедина Зидана в финале мундиаля в Германии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международная федерация футбола озвучила результаты проверки на допинг всех сборных-участниц ЧМ-2018.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Место
РоссияМосква
Объекты
Сборная Франции по футболусборная Хорватии по футболу
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