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Чемпионат мира 2018
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"В*тники, НАТО победит!" Россию затроллили из-за ЧМ-2018

3.3тЧитать новость на украинском

В сети посмеялись над Россией из-за итогов четвертьфинальных матчей Чемпионата мира по футболу.

На этот факт обратил внимание пользователь Vitauskas в своем Twitter.

"В*тники, а вы знаете, что кто бы не выиграл финальный матч в Москве, победит всё равно блок НАТО! Все команды-полуфиналисты ЧМ представляют страны Альянса. Пожелаем же им удачи!", - написал он.

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В полуфиналы ЧМ-2018 вышли Франция, Бельгия, Хорватия и Англия.

Пользователи сети поддержали автора фотожабами и комментариями.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июля в матче Россия — Хорватия в Сочи хозяева ЧМ-2018 проиграли в серии пенальти со счетом 5:6. Сборная Англии обыграла Швецию со счетом 2:0.

6 июня команда Бельгии вырвала победу у сборной Бразилии со счетом 2:1. В этот же день Франция выиграла у Уругвая со счетом 2:00.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
Место
Россия
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
П*здец, вот это новость, достойная публикации
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Флегон Аорон
Флегон Аорон
https://otvet.imgsmail.ru/download/40954395_2918a7592e31739f9190d77879c0b7e7_800.jpg Напомнить, как кончил третий рейх?
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