"В*тники, НАТО победит!" Россию затроллили из-за ЧМ-2018

В сети посмеялись над Россией из-за итогов четвертьфинальных матчей Чемпионата мира по футболу.

На этот факт обратил внимание пользователь Vitauskas в своем Twitter.

"В*тники, а вы знаете, что кто бы не выиграл финальный матч в Москве, победит всё равно блок НАТО! Все команды-полуфиналисты ЧМ представляют страны Альянса. Пожелаем же им удачи!", - написал он.

В полуфиналы ЧМ-2018 вышли Франция, Бельгия, Хорватия и Англия.

Пользователи сети поддержали автора фотожабами и комментариями.

Ватники, а вы знаете, что кто бы не выиграл финальный матч в Москве, победит всё равно блок НАТО! Все команды-полуфиналисты ЧМ представляют страны Альянса. Пожелаем же им удачи! pic.twitter.com/a9iYF0qtgP — Vitauskas 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) 8 июля 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июля в матче Россия — Хорватия в Сочи хозяева ЧМ-2018 проиграли в серии пенальти со счетом 5:6. Сборная Англии обыграла Швецию со счетом 2:0.

6 июня команда Бельгии вырвала победу у сборной Бразилии со счетом 2:1. В этот же день Франция выиграла у Уругвая со счетом 2:00.