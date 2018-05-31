Всю суть сборной России по футболу показали в одной фотографии

Сборная России по футболу в среду, 30 мая, проиграла команде Австрии в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 1:0, а россияне за 90 минут не смогли нанести ни одного удара в створ ворот.

Издание sports.ru представило позорные показатели команды, отметив что фотография REUTERS с этой игры, емко характеризует всю суть нынешней команды.

Сборная России по футболу REUTERS/Leonhard Foeger

• 9 поражений при Черчесове – это почти рекорд. У Хиддинка и Романцева было по 10, но первый провел со сборной 39 матчей, второй – 60.

• Сборная России не может выиграть уже 6 матчей. Последняя победа – осенью 2017 года в матче с Южной Кореей (4:2).

• В трех матчах 2018 года (с Бразилией, Францией и Австрией, всем проиграли) Россия забила всего один гол – французам.

• Сергей Игнашевич стал самым возрастным игроком в истории сборных России и СССР – 38 лет и 320 дней. Он обошел Льва Яшина, который провел последний матч за сборную СССР в возрасте 37 лет и 267 дней.

Напомним, что недавно в сети высмеяли "позорную подготовку" России к ЧМ-2018.