"Несколько дней": Луческу прокомментировал слухи о "Динамо"

Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу категорически опроверг информацию о своем возможном приходе в киевское "Динамо".

Румынский специалист действительно посетил столицу Украины, но не вел переговоров с руководством "бело-синих".

Мирча Луческу

"Я несколько дней пробыл в Киеве, встречался с руководителями "Шахтера", бывшими игроками команды. Но о работе в "Динамо" речи не шло. Да и как можно возглавить киевское "Динамо" после стольких лет в "Шахтере"? Что касается московского "Динамо", это также лишь слухи. Тут просто нечего комментировать", – цитирует Луческу портал Sport24.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мирча Луческу подколол киевское "Динамо" после матча с донецким "Шахтером", вспомнив переход экс-футболиста сборной Украины Ярослава Ракицкого в российский "Зенит".

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