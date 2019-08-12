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"Несколько дней": Луческу прокомментировал слухи о "Динамо"

2.2т Читать материал на украинском

Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу категорически опроверг информацию о своем возможном приходе в киевское "Динамо".

Румынский специалист действительно посетил столицу Украины, но не вел переговоров с руководством "бело-синих".

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Мирча Луческу

Мирча Луческу

"Я несколько дней пробыл в Киеве, встречался с руководителями "Шахтера", бывшими игроками команды. Но о работе в "Динамо" речи не шло. Да и как можно возглавить киевское "Динамо" после стольких лет в "Шахтере"? Что касается московского "Динамо", это также лишь слухи. Тут просто нечего комментировать", – цитирует Луческу портал Sport24.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мирча Луческу подколол киевское "Динамо" после матча с донецким "Шахтером", вспомнив переход экс-футболиста сборной Украины Ярослава Ракицкого в российский "Зенит".

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Персона
Мирча Луческу
Место
Украина Киев
Теги
ФК Динамо Киев ФК Шахтер
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